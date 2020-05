Ecco la Lamborghini Sián LEGO Technic, un modellino lungo 60 cm

LEGO e Lamborghini ce l'hanno mostrata a piccolissime dosi nel corso di mesi e mesi, proprio come fosse una vettura stradale a dimensione naturale, ma finalmente la Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic è stata mostrata al pubblico per la gioia di innumerevoli appassionati di auto e di mattoncini colorati.

La hypercar in scala andrà ad affiancare i modellini della Porsche 911 GT3 RS e della Bugatti Chiron, ma rispetto a queste due sarà persino più complessa: per montarla sarà infatti necessario collocare al giusto posto addirittura 3.696 singole parti. Per la "carrozzeria" è stato scelto lo stesso sgargiante verde lime usato per la Sián FKP 37 presentata all'ultimo Salone di Francoforte, e da essa prende anche gli estrosi cerchi dorati. Per quanto concerne le dimensioni, questa variante in scale 1:8 misura 60 centimetri di lunghezza, 25 di larghezza e 13 di altezza andando a rappresentare uno dei modellini LEGO più imponenti in assoluto.

Impressionante poi il fatto che molte componenti della Sián siano effettivamente funzionanti, come le portiere ad apertura a forbice o l'alettone posteriore regolabile, per non parlare delle ruote sterzanti, della presenza di vere e proprie sospensioni all'avantreno che al retrotreno e dei dettagli maniacali utilizzati per gli interni. Proprio questi ultimi vedono l'introduzione di un "cambio sequenziale a otto rapporti perfettamente funzionante e attivabile attraverso una leva del cambio." Fantastica inoltre l'installazione di un magnifico V12 in miniatura, che è possibile ammirare sollevando la parte posteriore del tettuccio.

In fondo alla pagina potete trovare una vasta galleria di immagini e un interessante video concernenti la creazione di LEGO Technic, che siamo sicuri vi farà cascare la mascella. Prima di metter mano al portafogli o di estrarre immediatamente la vostra carta di credito, vi consigliamo di fermarvi un attimo e di dare un'occhiata al prezzo: per il mercato italiano si parla di 379,99€ e di una disponibilità a partire dal prossimo 1 giugno. Date un'occhiata alla pagina ufficiale per maggiori informazioni.



Per concludere restando in tema vi rimandiamo a delle fenomenali immagini motoristiche scattate tramite l'uso di vetture LEGO: ecco il risultato.