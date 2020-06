Ufficiale la Fiat 500e 'chiusa': tutti i dettagli sull'elettrica FCA

La Fiat 500e (già un successo) sarà la prima auto completamente elettrica della casa automobilistica italiana, e quest'oggi è arrivato il momento della sua variante hatchback, la quale è stata finalmente presentata a tre mesi esatti dal reveal della 500e decappottabile.

Proprio come il modello convertibile, la nuova 500 del 2020 verrà venduta innanzitutto in edizione "La Prima". Questa offrirà un parabrezza panoramico e tre opzioni di verniciatura esclusive: la Ocean Green perla, la Celestial Blue a tre strati e la Mineral Grey metallica.

Di serie l'eventuale acquirente riceverà l'illuminazione integrale a LED, un set di cerchi in lega da 17 pollici con schema a diamante, inserti e dettagli cromati e infine la tappezzeria in eco-pelle ad avvolgere sedili e cruscotto.

Passando ai numeri, la Fiat 500 Hatchback si muoverà grazie ad un pacco batterie da 42 kWh e ad un motore elettrico da 118 cavalli di potenza. L'autonomia garantita in ciclo combinato WLTP è di 320 chilometri, mentre in ciclo urbano sarà possibile arrivare fino a 400 chilometri per singola carica. Le sue prestazioni la portano a raggiungere i 100 km/h da ferma in 9 secondi e ad arrivare a 150 km/h di velocità massima.

La nuova 500 elettrica avrà in dotazione un sistema di ricarica rapida a 85 kW, che le consentirà di portare la batteria dalla scarica all'80% in appena 35 minuti (50 km in 5 minuti), e inoltre sarà possibile "nutrirla" sia a corrente continua che ad alternata.

Per andare incontro a tutti i clienti, la casa automobilistica italiana offrirà varie soluzioni di carica. La prima riguarda un easyWallbox con cavo Mode 3 e potenza massima di 7 kW, mentre la seconda è praticamente uguale alla prima, solo che raggiunge al massimo i 3 kW di potenza. In ogni caso l'installazione è molto semplice e non necessiterà dell'intervento di un tecnico, ma della sola connessione Bluetooth.

All'interno dell'abitacolo troveremo ad accoglierci un display touchscreen da 10,25 pollici il quale si occuperà pienamente dell'infotainment, e non mancheranno i sistemi per la connessione smartphone come Apple CarPlay e Android Auto. Un'altra feature tecnologica degna di nota è guida autonoma di Livello 2, che potrà sollevare il conducente dall'attuazione di alcune delle più semplici manovre.

In conclusione, il prezzo. Per la Fiat 500 "La Prima" si parte dai 34.900 euro con easyWallbox incluso, e le consegne dovrebbero partire a breve. Per concludere vi rimandiamo ad un documentario sulla 500 appena pubblicato da Fiat.