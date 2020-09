Rivelata la Ferrari Omologata! Monterà un V12 e verrà prodotta in un solo esemplare

Dopo oltre due anni di sviluppo Ferrari ha finalmente presentato in via ufficiale la Ferrari Omologata. Si tratta di un modello unico, che verrà rappresentato in un solo esemplare, ideato appositamente per un "cliente europeo esigente".

Basata sulla regolare 812 Superfast, l'Omologata mostra tutto il talento del team di Maranello, che ha deciso di liberarsi di tutti gli elementi aggiuntivi della carrozzeria lasciando intonsi soltanto i fari e il parabrezza. Il risultato finale è una macchina spettacolare la quale trae ispirazione dalle Gran Turismo del passato e vanta una interessante verniciatura in Rosso Magma a triplo strato, contrastata da dettagli in fibra di carbonio e da una livrea nuova di zecca.

La carrozzeria è stata rifatta daccapo con l'utilizzo del solo alluminio, e di sicuro l'aspetto generale ricorda alcune Ferrari del passato. Dalla griglia anteriore ovale allo spiovente tettuccio posteriore diviso orizzontalmente in tre segmenti differenti, l'Omologata si distingue da qualunque altra vettura, mentre i fari sulla coda passano da quattro a due elementi singoli contribuendo ad evocare uno stile unico, anche per il Cavallino Rampante.

Dal nostro canto siamo sicuri del fatto che il bolide diverrà istantaneamente un'icona del brand, ma per quanto concerne la meccanica non sembra ci siano stati ritocchi. Sotto il cofano infatti batte il solito poderoso V12 aspirato da 800 cavalli di potenza a 8.500 giri al minuto e 718 Nm di coppia a 7.000 giri. Grazie a questi output la Omologata dovrebbe scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi e raggiungere senza problemi i 340 km/h.

In chiusura, prima di lasciarvi alla galleria di immagini in fondo alla pagina, vogliamo rimandarvi alla Touring Superleggera Aero 3: una vettura atipica basata sulla Ferrari F12 Berlinetta e modificata grazie al talento di Touring Superleggera. In ultimo, tornando alle produzioni ufficiali, non possiamo non menzionare la nuova Ferrari Portofino M (modificata), che evolve in modo importante l'attuale Portofino.