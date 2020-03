Finalmente rivelata la BMW i4: enorme griglia, tanta potenza e ottima autonomia

La BMW i4 concept si è fatta attendere per parecchio tempo, fino a quando la casa tedesca ha annunciato un reveal ufficiale che avrebbe dovuto avere luogo al Salone di Ginevra 2020. L'evento è stato però annullato causa Coronavirus, ma BMW non ha esitato a preparare la sua comunicazione.

Vediamo pertanto coi nostri occhi il risultato di anni di lavoro e progettazione, i quali verranno messi sull'asfalto entro la fine del 2021. Da quello che emerge si tratterà di una Serie 4 Gran Coupe completamente elettrica, e di quest'ultima erediterà anche la sua enorme griglia, nonostante non possegga un radiatore da raffreddare.

Quindi si tratterà soltanto di un elemento estetico, che BMW userà come "pannello intelligente", in quanto conterrà numerosi sensori di diverso tipo. Il produttore non ha spiegato nel dettaglio la faccenda, ma presumiamo che parte di essi si occuperà di guida autonoma e raccolta di dati sulla marcia.

A ogni modo non tutto quello che potete vedere dalla galleria in calce arriverà di per certo sulla versione definitiva della i4 concept, anche se lo stato dei lavori pare essere piuttosto avanzato. Gli interni forse non saranno cosi ariosi e minimali, ma il focus dell'abitacolo verso il conducente rimarrà inalterato. Il grosso display curvo sulla plancia va ad anticipare quanto atteso con la iNext (eccola in alcune recenti immagini), e utilizzerà un vetro a bassi riflessi per evitare incassi a tenere lontana la luce esterna.

Parlando di potenza la BMW i4 farà uso di un singolo motore elettrico, che sarà capace di produrre 530 cavalli di potenza. L'energia verrà presa da una batteria da 80 kWh, la quale consentirà uno scatto da 0 a 100 km/h in 4 secondi. Grazie ad essa poi la vettura elettrica avrà una generosa autonomia EPA di 434 km, mentre per il ciclo WLTP i chilometri per singola carica saranno circa 600.

Nel frattempo la casa tedesca è intenta a testare la nuova generazione di Serie 7 tra le strade ghiacciate. Il suo arrivo sul mercato è atteso per il 2022.