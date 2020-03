Rivelata la Batmobile del prossimo film di Batman: ecco le immagini

Il reboot cinematografico di Batman non tarderà ad arrivare nelle sale di tutto il mondo, e Robert Pattinson interpreterà in questo nuovo avvio il Cavaliere Oscuro. Adesso, in un nuovo tweet del direttore del progetto Matt Reeves, abbiamo la possibilità di ammirare la nuova Batmobile, il mezzo preferito dell'uomo pipistrello.

Purtroppo Reeves ci concede soltanto tre immagini del super-veicolo, ma al contempo ci lascia comunque parecchi dettagli. Il muso, ad esempio, è composto da un largo e piatto cofano con una grossa presa d'aria nel mezzo. I fari non possiamo vederli direttamente, ma alloggiano all'interno della griglia frontale. Il rimando alle classiche muscle car è palese, e la somiglianza con la Dodge Challenger del 1970 non è poi così assurda.

Per quanto concerne la foto che riprende il quarto posteriore possiamo affermare si tratti di uno stile completamente differente. I fari posteriori sono enormi e hanno una forma trapezoidale, composta da tre lampade orizzontali. Il tetto è poi bassissimo, e lascia scoperto il gigantesco motore centrale.

Quest'ultimo domina poi l'ultima immagine, quella esclusivamente posteriore. Chiara l'angolazione a V, ma a causa dell'oscurità è difficile affermare con certezza di essere davanti a un V8 o a un V10. A ogni modo gli scarichi fuoriescono verticalmente ambo i lati, e invece la struttura metallica circolare giusto al centro crediamo possa incarnare una qualche sorta di postbruciatore, che tanto piace al Cavaliere Oscuro.

Consigliamo però al supereroe di fare attenzione al posto nel quale la parcheggerà, perché l'ultima volta non è andata benissimo in Russia. Per chiudere vi consigliamo di dare un'occhiata a questa fantastica Batmobile del film di Tim Burton in scala, ricreata fedelmente da LEGO.