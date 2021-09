Rivelata l'Audi Grandsphere: una EV che viene direttamente dal futuro

Non molte settimane fa Audi ha rivelato una particolare scaletta di presentazioni, la quale avrebbe dovuto lasciare a bocca aperta il pubblico attraverso tre concept assolutamente futuristici: la Skysphere Concept, la Grandsphere Concept e la Urbansphere Concept.

Quest'ultima non è ancora stata svelata, mentre la Skysphere ha effettivamente lasciato tutti a bocca aperta con uno stile e dei concetti di design di forte rottura con il presente. Quest'oggi però il marchio dei Quattro Anelli ci ha mostrato le spettacolari forme della Grandsphere, la quale è visibile attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina.

All'atto pratico siamo davanti ad una quattro porte alquanto diversa dalla Skysphere, anche se lo stile generale è comune. Le linee sono infatti estremamente allungate e sinuose, mentre l'abitacolo accoglie i passeggeri con elementi asettici e tanta ariosità.

Riguardo le dimensioni, la Grandsphere si allunga per 5,4 lmetri, misura 2,0 metri di larghezza e 3,2 metri di passo. Ha insomma tutte le caratteristiche di un'ammiraglia di lusso, e sospettiamo che il prezzo non sarà adatto a tutte le tasche. Il muso ha forme vagamente simili ad alcuni prodotti attuali, ma per il resto il design è indiscutibilmente unico. Salta subito all'occhio l'estensiva trasparenza del tettuccio, che va a fondersi con il parabrezza e i finestrini in modo quasi del tutto continuo. Le fiancate invece sono semplici, ma i passaruota che avvolgono i grossi cerchi danno un senso di muscolosità niente male. La coda infine sembra proprio voler assecondare le linee che arrivano dal tetto e dalle fiancate, per cui va a sfociare in una sorta di lunga dorsale orizzontale in cui si incastonano di due fari a LED all'estremità e il logo dei Quattro Anelli illuminato di rosso.

Da parte nostra supponiamo che le caratteristiche tecniche non siano affatto definitive, ma rappresentano piuttosto un obiettivo prefissatosi dal team di sviluppo. Secondo le prime stime, la vettura che si basa sulla piattaforma PPE avrà un range di 750 km per singola carica in ciclo WLTP , garantiti da un ampio pacco batterie capace di immettere 300 km in 10 minuti alla colonnina.

Neanche il sistema propulsivo lascia a desiderare, poiché si è parlati di una potenza di 720 cavalli e di una coppia pari a 960 Nm: la Grandsphere Concept passerà da 0 a 100 km/h in poco più di 4 secondi. Oltretutto gli ingegneri di Ingolstadt hanno ben pensato di renderla ancora più sportiva con sospensioni ad aria regolabili, ruote posteriori sterzanti e sistemi di controllo automatizzati in grado di regolare rapidamente l'assetto in base alle caratteristiche e alla conformazione dell'asfalto.

L'ambizioso piano "Vorsprung 2030" sta quindi venendo svelato pian piano davanti ai nostri occhi, e da parte nostra non vediamo l'ora di poter mettere le mani su prodotti tanto avveniristici.