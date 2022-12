Rivediamo i 10 momenti più iconici della Formula 1 2022, tra incidenti e sorpassi

La vittoria di Max Verstappen a Suzuka ha portato il Campionato Mondiale di Formula 1 del 2022 nelle mani dell’olandese solo in seguito alla penalità data a Leclerc all’ultimo giro, momento iconico della Stagione appena trascorsa. Assieme a questo, però, si può stilare una Top 10 dei momenti più memorabili della F1 2022.

La classifica ufficiale offerta dalla Formula 1 su YouTube posiziona al decimo posto lo scontro tra Max Verstappen e Lewis Hamilton a Interlagos, un ritorno alla rivalità simbolo del 2021. In nona posizione, invece, si trova proprio la chicane tagliata da Charles Leclerc al GP di Giappone, mossa che costrinse la direzione gara a prendere una decisione cruciale nella definizione del campionato in una gara già ricca di polemiche tra fan e piloti stessi.

A dare speranza al Cavallino Rampante a inizio stagione fu il doppio DNF della Red Bull visto in Bahrain, posto in ottava posizione nella classifica, che permise alla Ferrari di mantenersi salda nella competizione per il titolo. In settima posizione, dunque, abbiamo l’incidente di Fernando Alonso ad Austin: lo spagnolo quasi prese il volo dopo avere toccato la ruota dell’Aston Martin di Lance Stroll, che riportò peraltro molti più danni rispetto all’Alpine.

Al sesto posto si trova un momento che ha definito la stagione della Ferrari: il doppio pit-stop a Monaco, decisione a dir poco fatale che ha indubbiamente contribuito poi all’addio di Mattia Binotto. E come dimenticare, poi, le parole pepate tra Hamilton e Alonso dopo lo scontro a Spa Francorchamps, o la lotta interna tra Max Verstappen e Sergio Perez a Interlagos?

Al terzo posto si trova l’urlo di Leclerc in Francia, nella comunicazione radio che forse definisce a tutti gli effetti la stagione 2022 per i fan della Ferrari. A proseguire nella Top 3 c’è l’incidente di Zhou Guanyu a Silverstone, fonte di preoccupazione per tutti i piloti e amanti delle monoposto. Il gradino più alto del podio per questa classifica va tuttavia alla pole position di Kevin Magnussen, momento fantastico per il pilota e indimenticabile anche per gli spettatori.

Ora gli occhi sono puntati al prossimo anno e, a tale proposito, ecco quando verrà svelata la nuova Ferrari.