Rivan punta tutto sui furgoncini Amazon, e l'R1T può aspettare

Il Rivian R1T è entrato in produzione giusto qualche settimana per andare ad infilarsi nel settore dei pickup elettrici attraverso un veicolo solido, estremamente capace in fuoristrada e dalle specifiche tecniche di ottimo livello.

L'attenzione verso la compagnia statunitense e il suo R1T è quindi molto alta, ma secondo un recente report di Bloomberg pare che il CEO di Rivian RJ Scaringe abbia deciso di tenere bassi i ritmi produttivi per favorire il più possibile i furgoni delle consegne Amazon.

Come molti di voi già sapranno, qualche anno fa Rivian ha avviato una sinergia con Amazon per fornire al colosso dell'e-commerce una miriade di furgoni a zero emissioni. Per il momento l'intenzione è quella di costruirne circa 300 esemplari, denominati Electric Delivery Van (EDV), entro la fine dell'anno. Entro la conclusione del 2022 però il traguardo da tagliare è quello delle 10.000 unità complessive. La strategia prevede un totale di 100.000 veicoli, ma da parte nostra supponiamo che riguardi un piano a lungo termine.



A ogni modo, dare la priorità ad Amazon potrebbe essere una scelta azzeccata. I volumi in questo caso sarebbero elevatissimi, e Rivian si assicurerebbe un partner estremamente solido e remunerativo. Ci teniamo a ricordare che, in occasione della presentazione della sua offerta pubblica ufficiale (IPO), si è scoperto che Rivian ha perso 1 miliardo di dollari soltanto nel primo semestre di quest'anno. Gli investimenti in ricerca, sviluppo e produzione hanno avuto proporzioni gigantesche, e fino a quando la compagnia non commercializzerà i primi modelli e concretizzerà le prime sinergie, i guadagni resteranno piuttosto bassi.



Ad oggi il brand ha ricevuto 48.329 depositi per i suoi R1T ed R1S. E' di certo un ottimo numero per iniziare, ma le sfide tecniche e produttive non sono mai da sottovalutare. Dal nostro canto non vediamo l'ora che i primi esemplari vengano testati in strada per dare mostra delle loro capacità.