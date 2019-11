Le rivali di Tesla si sono accorte che non è affatto facile costruire auto elettriche

I più critici verso Tesla hanno affermato che produrre automobili elettriche non sia niente di speciale, o addirittura un qualcosa di estremamente semplice, al punto che secondo loro chiunque potrebbe lanciarsi nel settore e avere successo. Ma ad oggi possiamo affermare con certezza che non è affatto così.

Prendiamo NIO, per fare un esempio. Per molti si tratta della "Tesla della Cina" per via delle sue grosse ambizioni, ed è stata supportata da parte dei detrattori della casa americana, i quali credevano potesse facilmente detronizzarla giocando al suo stesso gioco. Ma, com'è stato difficile il 2019 per Tesla lo è stato anche per NIO, la quale non riesce a fare il salto di qualità sul mercato.

Altri potrebbero controbattere dicendo che NIO sia effettivamente una compagnia molto giovane, e quindi debba essere estromessa dal discorso, quindi facciamolo. Prendiamo il Gruppo Volkswagen allora, che tramite la Audi e-tron si è buttata sulle EV ed è riuscita a portare sul mercato un buon prodotto ad un prezzo comparabile a quello richiesto per una Model X, ma la tedesca dispone di un'autonomia di 150 chilometri inferiore, pur constatando un pacco batterie di dimensioni simili. E, tra le altre cose, metà delle e-tron vendute sono state richiamate a causa dell'elevato rischio di autocombustione.

Neanche Jaguar fa eccezione, con la sua comunque eccezionale I-PACE. La elettrica inglese ha ricevuto tonnellate di riconoscimenti dal suo rilascio, ed è fortemente consigliata da tutti. Al contempo però le sue vendite stanno fortemente calando, e alcuni clienti hanno riferito di autonomia inferiore a quella dichiarata.

Poi c'è la Porsche Taycan, un'altra vettura pazzesca per molti versi, apprezzata dalla quasi totalità delle persone che l'hanno provata. Anche lei nonostante tutto ha avuto qualche problema, situato nel price positioning e nell'autonomia effettiva. E' un animale da pista, non c'è dubbio, ma il suo range tra una ricarica e l'altra si è rivelato inferiore ai 500 km promessi in fase di presentazione.

La stessa Dyson poi, compagnia specializzata nell'innovazione delle aspirapolvere senza fili, aveva dichiarato di volersi buttare a capofitto nel settore, salvo poi fare marcia indietro dopo poco tempo a causa delle difficoltà riscontrate in fase di progettazione, buttando all'aria 1,3 miliardi di dollari investiti nel progetto.

Con questo non vogliamo affatto dire che Tesla sia la miglior produttrice di auto elettriche al mondo, ci mancherebbe altro. Come abbiamo già affermato ci sono vari competitor che hanno sviluppato vetture eccezionali come la I-Pace, la Taycan e tante altre. L'obiettivo è quello di far presente che l'industria delle EV, come tutte le altre, è fatta di enormi sforzi tecnologici ed economici, e per raggiungere i propri risultati Elon Musk e il suo staff sono incappati in problemi colossali, i quali hanno richiesto immense quantità di lavoro per essere appianati.