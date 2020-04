Riuscireste a disegnare il logo di una casa automobilistica? Scommettiamo di no

I ragazzi inglesi di Van Monster hanno portato alla luce un'interessante discussione. Questa riguarda i loghi delle case automobilistiche e la nostra capacità di riprodurli su un foglio andando a memoria. Spoiler: non ne siamo capaci.

Il sondaggio ha richiesto l'aiuto di 100 abitanti del Regno Unito, composti da 54 donne e da 46 uomini. A tutti loro è stato chiesto di disegnare il logo di una specifica casa automobilistica alla volta, attingendo esclusivamente dalla loro memoria.

Sul sito è recitato:"Che siate un automobilista o un pedone, che stiate correndo a scuola o sfrecciando sulla vostra auto dei sogni, è giusto dire che la stragrande maggioranza delle popolazione è circondata da auto o da pubblicità sulle auto quasi ogni giorno per tutta la vita. I produttori spendono tanto tempo e molti soldi nell'obiettivo di dare un'identità al loro brand, in modo tale che possa essere facilmente riconosciuto e ricordato. Ma tutta questa esposizione a tanti loghi si traduce poi effettivamente nel fatto che gli inglesi ne ricordino l'aspetto?"

Van Monster ha analizzato oltre 1.000 disegni i quali hanno richiesto più di 60 ore per esser portati a termine, cercando di annotare ogni cosa: dai colori usati, dalle forme impresse nella mente delle persone, fino allo stile dei fonti e al focus sui piccoli dettagli. Dopo aver fatto ciò ha disposto su un piano tutti i risultati, disponendo i più fedeli in alto a sinistra e i più sconclusionati in basso a destra.

Dal nostro canto abbiamo raccolto dal sito le tabelle più interessanti, e le abbiamo poste in fondo alla pagina. Vi consigliamo di dare un'occhiata, ma non prima di avervi sfidato a fare altrettanto, e provare cioè a disegnare i loghi di Alfa Romeo, Ford, Toyota, Ferrari, Peugeot e Volkswagen. Magari può risultare essere un passatempo interessante utile migliorare questi particolari giorni.

Le ultime case automobilistiche a cambiare logo sono state BMW che ha abbandonato dopo 23 anni la tridimensionalità, per i 110 anni di storia Alfa Romeo la quale però causa Coronavirus non ha potuto organizzare eventi dedicati, e infine Volkswagen che ha tutta l'intenzione di lanciarsi nel futuro con un moderato refresh dell'immagine.