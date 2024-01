Riusciremo a ricaricare un'auto elettrica in 5 minuti? Il futuro EV fra dubbi e speranze

Una delle maggiori critiche rivolte alle auto elettriche riguarda i tempi di ricarica, considerati ancora troppo lunghi, soprattutto se messi in confronto ai tradizionali rifornimenti di carburante. Le cose però stanno per cambiare velocemente e gli EV con carica Hyper-Fast daranno un’accelerata alla transizione.

Se con un’auto a benzina o diesel impieghiamo solitamente dai 3 ai 5 minuti per fare rifornimento, con le elettriche le cose sono parecchio diverse. Nei casi migliori si impiegano 15-20 minuti per ricaricare dal 10% all’80%, molto spesso però è necessario rimanere fermi più tempo, anche 35-40 minuti a seconda delle esigenze, delle colonnine ecc. Secondo JD Power, una sessione media di ricarica fast dura 31 minuti. L’industria automotive sa benissimo che finché non verranno accorciati i tempi di ricarica la transizione farà una grande fatica a esplodere e a diventare davvero di massa, motivo per cui si sta lavorando per portare la ricarica di un veicolo elettrico attorno ai 10 minuti, poi successivamente a 5 minuti, anche se attualmente esistono dei limiti tecnici che non ci permettono una rivoluzione a breve termine.

Anche se non sapete come funziona in dettaglio una batteria vi basti sapere che - solitamente - gli ioni di litio viaggiano attraverso un anodo e un catodo. In fase di ricarica gli ioni vengono spinti a passare attraverso l’anodo e costringere a far velocemente questa operazione può portare a effetti indesiderati. Nel migliore dei casi succede che la capacità della batteria diminuisce, dunque si accorcia la vita del nostro Battery Pack in modo sensibile; i produttori devono trovare il giusto equilibrio per caricare velocemente la batteria senza danneggiarla, altrimenti funzionerebbe per pochissimi anni.

Già oggi esistono vetture in grado di sfruttare gli 800 V e dunque la ricarica super veloce, pensiamo ad esempio alla Hyundai IONIQ 6 che può ricaricarsi dal 10% all’80% in 18 minuti (proviamo la nuova Hyundai IONIQ 6 in versione top di gamma), recuperando circa 400 km di autonomia, oppure ancora la Lucid Air può recuperare oltre 300 km di autonomia in appena 12 minuti di connessione, è però chiaro a tutti che c’è bisogno di nuove tecnologie e tempi più rapidi. Spesso lanciamo notizie di aziende o team di ricercatori in grado di ricaricare le batterie in 10 minuti promettendo un ciclo vitale di almeno 800.000 km, si tratta però di progetti sperimentali che ancora non hanno trovato applicazione nel mondo reale. Anche Toyota vuole lasciare la propria impronta sul mercato con una batteria da 1.200 km di autonomia e tempi di carica attorno ai 10 minuti, si tratta però di un progetto a stato solido che potrebbe vedere la luce solo dopo il 2030.

Ciò che è certo è che la tecnologia sta avanzando e l’obiettivo è avere vetture e colonnine in grado di effettuare ricariche in appena 5 minuti, anche se non sarà semplice. La società StoreDot, giusto per fare un esempio concreto, ha intenzione di produrre la sua chimica 100in3 nel 2028 e poi passare alla 100in2 nel 2032. Quando le colonnine da 700 kW saranno lo standard, i tempi di caricamento saranno ridotti all’osso secondo i ricercatori dell’azienda, gli stessi ricercatori che pensano che già fra 5 anni le stazioni da 350 kW saranno la baseline dell’infrastruttura - e speriamo sarà davvero così anche in Europa. La morale della favola dunque è: con le auto elettriche bisogna avere la giusta pazienza affinché la tecnologia sia davvero matura, arriverà un tempo in cui non ci sarà differenza fra un pieno di benzina e una carica elettrica in termini di tempo, al momento però l’incognita è il “quando”. La rivoluzione servirebbe entro il 2035 ma è più probabile che si riesca entro il 2050.