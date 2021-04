Ritrovate in un garage una Lancia Delta, Porsche, Mercedes-AMG e BMW M abbandonate

Come Forza Horizon ci ha insegnato, sin dal suo primo capitolo, fienili e garage di tutto il mondo nascondono spesso tesori dal valore immenso, come dimostra una volta di più un grande garage abbandonato a Tbilisi, in Georgia.

GTBoard.com ha annunciato su Facebook che in questo particolare garage sono state ritrovate diverse supercar, tutte impolverate e dimenticate. I dolori al cuore più acuti sono soprattutto per gli appassionati delle vetture tedesche ad alte prestazioni, nella particolare “collezione” figurano infatti diverse Mercedes-AMG e BMW M, ma anche una Volkswagen R32 e una Porsche 911 GT3.

Anche gli appassionati italiani hanno di che piangere: nel garage è stata infatti ritrovata anche una fiammante Lancia Delta Integrale di colore rosso. GTBoard.com non sa, come nessun altro al momento, chi sia (o chi sia stato) il proprietario di questa fantastica collezione perduta, che ora però è tornata alla luce - e speriamo che qualcuno possa rimettere in funzione tutte le vetture ritrovate.

Si tratta di vetture costruite soprattutto fra gli anni ‘80 e primi 2000, alcune già molto richieste fra i collezionisti con prezzi alle stelle - e la Lancia Delta Integrale ne è un esempio lampante. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero arrivare novità in merito al futuro di queste supercar.