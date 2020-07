Ritrovate 5 Alfa Romeo storiche murate in un fienile con altre 35 auto

Mentre in Giappone qualcuno ha rinvenuto in un garage una splendida Toyota Team Castrol TOM’S Racing Supra, in Pennsylvania sono state ritrovate addirittura 40 vetture d'epoca, fra cui 5 Alfa Romeo storiche.

Le vetture erano letteralmente "murate" in un vecchio fienile, a ritrovarle è stata la LBI Limited, società americana specializzata proprio nella compravendita di auto d'epoca, in seguito a una segnalazione arrivata nel 2019. Fra le vetture ritrovate, anche 5 Alfa Romeo dall'enorme valore, pensiamo a una Giulia del 1967, un'Alfetta del 1976 (Alfetta che FCA e PSA potrebbero riportare in vita, anche se non c'è ancora nulla di certo), una Berlina del 1969 ma soprattutto una Giulietta Sprint del 1959 e una Giulietta Spider del 1962, molto probabilmente ferme dal lontano 1978.

Le condizioni ovviamente sono tutt'altro che perfette, le auto andrebbero restaurate "da capo a piedi", un'operazione onerosa, lunga e complicata che LBI Limited non vuole portare avanti in solitaria. Le auto infatti sono state messe in vendita, con la stessa società che le ha ritrovate che ha chiesto agli appassionati di prenderle per riportarle a nuova vita. Sarebbe davvero meraviglioso riaverle in Italia, speriamo nell'intervento di qualche facoltoso collezionista nostrano. Trovate alcune immagini delle Alfa Romeo ritrovate nella galleria in basso.