Ritrovate oltre 10 auto da rally rubate: c'è anche una Lancia Delta HF Integrale

Le auto da rally dell'epoca d'oro anni '80 e '90 possono oggi valere una vera fortuna, motivo per cui sono sempre bersaglio dei ladri. Ebbene la polizia di Ertzaintza, in Spagna, ha ritrovato oltre dieci vetture da rally storiche rubate, fra cui anche una Lancia Delta HF Integrale.

A quanto pare le autorità stavano pedinando un criminale sospettato di aver rubato un generatore industriale da tre tonnellate, poi ritrovato in una fattoria a Getaria vicino al camion utilizzato per il furto. Durante il successivo arresto di un sospetto, la polizia spagnola ha anche ritrovato due armi da fuoco, un taser e una cospicua somma di denaro (si parla di circa 10.000 euro). La vera sorpresa però è arrivata guardando in un magazzino adiacente alla struttura in cui è avvenuto l'arresto, con gli agenti che si sono trovati davanti svariate vetture da rally evidentemente rubate.

Identificate, le macchine sono risultate essere: una BMW M3 E30, una BMW M3 E36, una Ford Escort RS Cosworth (1 di 7.145), una Ford Sierra RS500 Cosworth (1 di 500), una gloriosa Lancia Delta HF Integrale, una Mercedes-Benz 190E Cosworth Evolution II (1 di 502), la Mitsubishi Lancer Evolution in oltre quattro varianti differenti, una Renault 5 Turbo (1 di 4.987, auto mitica che fra l'altro pochi giorni fa ha festeggiato i suoi 40 anni), una Peugeot 205 GTI. Una collezione mica male... (Foto: Polizia di Ertzaintza)