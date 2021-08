Ritrovata una Vespa 50 Special rubata oltre 40 anni fa: succede ad Arezzo

Nella maggior parte dei casi, purtroppo, quando un veicolo viene rubato sparisce effettivamente da ogni radar e non viene più ritrovato. Esistono tuttavia delle storie a lieto fine, anche se questo può significare 40 anni di attesa: è successo in provincia di Arezzo.

Una Vespa 50 Special rubata più di 40 anni fa è stata finalmente riconsegnata al legittimo proprietario, o meglio al suo erede. A raccontare la vicenda è stato Paolo Graziani, un ex sindacalista della Fiom di Pontedera, che un bel giorno ha ricevuto un’inaspettata chiamata dai Carabinieri. “Ho pensato fosse uno scherzo, poi invece ho capito che era tutto vero, avevano ritrovato la Vespa rubata a mio padre più di 40 anni fa”.

La 50 Special era infatti sparita dal cortile di casa di Gino Graziani, padre di Paolo, nel 1980, un evento che fu alquanto doloroso e traumatico. Anche se con estremo ritardo, la Vespa ha fatto ora ritorno a casa: “Mio padre era legatissimo a questa Vespa, ogni volta che ne vedeva una per strada andava ad accertarsi che non fosse la sua. Ora farò una foto da mettere sulla sua tomba”.

Ma dov’è stata ritrovata esattamente la 50 Special di Gino Graziani? I Carabinieri l’hanno scovata in un capanno durante una perquisizione, per puro caso. L’attuale “proprietario”, un sessantenne con diverse denunce a suo carico, non ha saputo spiegare come il mezzo fosse arrivato in quel garage, gli agenti hanno così provveduto a eseguire ulteriori controlli.

Ricordiamo che Vespa ha compiuto la bellezza di 75 anni in questo 2021, con Piaggio che ha lanciato una serie speciale per l’occasione.