Ritrovata in un garage abbandonato una Ferrari 250 GTE dal valore immenso

Ritrovare in un garage o in un fienile abbandonato una vecchia auto classica di altissimo valore è probabilmente il sogno di ogni automobilista, ed è proprio quanto accadutoalcuni giorni fa in Califoria.

Ci troviamo a Beverly Hills, nel cuore dell'immaginario cinematografico statunitense, e la protagonista della storia di oggi è una magnifica opera storica del Cavallino Rampante. Si tratta infatti di una Ferrari 250 GTE 2+2, carrozzata alla grande (come al solito) da Pininfarina, e adesso si è appena fatta rivedere dopo esser rimasta ferma ai box per almeno quattro decenni.

Questa meraviglia, che potete ammirare attraverso le immagini in fondo alla pagina, è stato prodotta nel 1961, ha un design elegante, quattro posti nell'abitacolo (quelli dietro poco ospitanti) e presenta interni in ottimo stato, in quanto richiede una sistemazione soltanto la tappezzeria dei sedili. Gli unici tratti di usura inevitabile riguardano la carrozzeria, che presenta un po' di ruggine e qualche difetto, ma nulla di così grave da non poter essere sistemato.

I collezionisti statunitensi, siamo sicuri, provvederanno a riportarla ai vecchi fasti con l'uso di cromature e vernici in grado di restituirle la brillantezza originale, se non una ancor superiore. Il magazine Road & Track riferisce che questo esemplare è stato messo a listino da Beverly Hills Car Club, che ce l'ha mostrata proprio nelle condizioni nelle quali è stata ritrovata poco tempo fa. Il prezzo al quale sarà venduta dovrebbe oscillare intorno ai 243.000 euro, ai quali il futuro proprietario dovrà in pratica aggiungere le spese per il restauro. In ogni caso l'eventuale acquirente si ritroverà tra le mani un pezzo di storia dell'automobile, e una delle sole 300 unità di Ferrari 250 GTE 2+2 mai assemblate.

Per concludere vi portiamo a fare un giro su una Ferrari 550 Maranello con scarichi non silenziati, e per questo vi consigliamo di alzare il volume. Infine, sempre per restare in Ferrari, vi informiamo sul fatto che la casa automobilistica ha appena aperto un canale video proprietario, ecco dove seguire il Cavallino Rampante.