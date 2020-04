Ritrovata in un fiume una Ford Mustang Mach 1 Fastback del 1973, il video

Oggi sembra essere il giorno delle Ford Mustang vintage: dopo avervi mostrato una splendida Ford Mustang Boss 429 del 1969 in vendita su eBay, è il turno di un modello un tantino più sfortunato, ripescato in uno stagno.

La storia è alquanto affascinante e inizia circa vent'anni fa, all'epoca in cui sembra che una ragazza abbia scaraventato il pick-up truck del suo fidanzato in un fiume a Portland, in Oregon. Una squadra di sub ha deciso di indagare sulla questione, rinvenendo una Mazda RX-7 di colore rosso, alquanto disastrata.

Quel ritrovamento non è stato che l'inizio: il team ha infatti riportato alla luce altre sei vetture, sembra dunque che gli americani amino gettare le loro auto nei fiumi... Fra queste anche un pick-up Chevrolet Luv (che sia quello della "leggenda" originale?) e una Ford Mustang Mach 1 Fastback del 1973 che farà sicuramente piangere i collezionisti e gli appassionati più incalliti.

Le condizioni del ritrovamento sono ovviamente disastrose, riportare a nuova vita la carcassa sarà pressoché impossibile, ciò che resta da questa storia però è proprio la noncuranza con cui tendiamo a inquinare materialmente mari e fiumi con oggetti di ogni tipo, e di qualsiasi grandezza. Appena qualche mese fa uno youtuber in Florida ha ritrovato 12 veicoli vicino un famoso ponte alle Florida Keys, siamo davvero senza vergogna...