Ritrovata una DeLorean DCM-12 rossa abbandonata per 25 anni

Dimenticare un'auto per 25 anni, e non un'auto qualsiasi ma una vera e propria icona pop generazionale. Una DeLorean DMC-12 è stata letteralmente abbandonata per un quarto di secolo. Ora, piena di polvere e di ruggine, è stata finalmente ritrovata e sarà restaurata a dovere.

Una vettura dalla doppia personalità: da una parte la DeLorean è stata una vettura sportiva molto deludente, dall'altra invece è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio nell'immaginario comune. Al debutto sul mercato delle quattro ruote, la DeLorean DMC-12 non godette di un grande successo. Molte furono le cause di questo flop commerciale (i più grandi fallimenti della storia dell'automotive), inclusi alcuni problemi economici della stessa azienda. La produzione dunque si fermò a sole 9.200 unità, e ben presto l'immagine futuristica di questa "supercar wannabe" venne chiusa nel cassetto.

Ci pensò poi la trilogia cult di Ritorno al Futuro a riportare in auge quella strana auto dalle portiere ad ali di gabbiano: la storica macchina del tempo di Doc trasformò la DeLorean in un vero e proprio classico. Ebbene, dopo l'uscita dei film al cinema la DMC-12 divenne finalmente famosa, e molti, tra quelli che non l'avevano già rottamata, ricominciarono a utilizzarla e a trattarla come un bijoux. Beh, tutti tranne uno a quanto pare.

Letteralmente abbandonata per oltre 25 anni (e non è la sola, guardate questa DeLorean abbandonata e spottata su Google Maps), senza che nessuno l'abbia mai toccata, figurarsi guidata. In balia della polvere e della ruggine, la DeLorean DMC-12 ritrovata (e salvata) dai ragazzi del canale YouTube Restored può essere considerata un vero e proprio diamante grezzo. L'auto si presenta in uno stato poi non così tragico, possiede ancora il motore originale ed è accompagnata da tutta le documentazioni del caso. Inoltre, il contachilometri conta appena 19.300 km, come nuova in pratica. Il dettaglio più interessante è però la livrea, un'atipica vernice rossa che copre la classica carrozzeria in acciaio inossidabile. Chissà quale sarà il risultato del restauro.