Ritrovata una Bizzarrini da 1 milione di euro, e il lavaggio è gioia pura

La riscoperta di auto abbandonate nel classico fienile rappresentano sempre un momento di gioia e di stupore. Il ritrovare una vettura particolarmente rara poi è sicuramente un piacere collezionistico, ma va di pari passo al beneficio prettamente economico che ne si può trarre.

La macchina della quale vi parliamo oggi è rimasta abbandonata per decenni, e a pensarci sarebbe stato un vero peccato se qualcuno non ci avesse messo nuovamente le mani sopra. I ragazzi di Ammo NYC si sono infatti appena trovati di fronte ad una meravigliosa Bizzarrini P538 in buone condizioni.

La compagnia di vendita al dettaglio, e gestrice del canale YouTube omonimo, ha in pratica riaperto un vecchio deposito, stracolmo di decine e decine di veicoli fantastici, che possono essere ammirati attraverso il video in alto. Si va dalle onnipresenti muscle car americane ad italiane classiche ed esotiche, e da adesso sono tutte in vendita. Nel caso siate interessati mandate una mail a questo indirizzo Foryournextcar@gmail.com.

Larry Kosilla, proprietario della società, ci ha portato con le sue riprese attraverso la collezione, dispensando consigli e nozioni, ma soprattutto mostrandoci il lavaggio della Bizzarrini P538, che per qualcuno può rappresentare un momento di godimento puro.

Per concludere vi rinviamo ad altri due importanti ritrovamenti. Il primo riguarda una collezione di oltre 300 auto per un valore complessivo multimilionario, mentre il secondo concerne la riapertura di un fienile abbandonato, che a sorpresa conteneva ben 50 auto d'epoca in ottimo stato.