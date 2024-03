Ritrovata dopo 28 anni la Ferrari di Gerhard Berger rubata al GP di Imola del 1995

Quando un’autovettura viene rubata, ritrovarla è molto molto difficile (nel 2023 ritrovate in Italia oltre 2.000 auto rubate), a volte però accadono dei veri e propri miracoli - come la Ferrari di Gerhard Berger ritrovata 28 anni dopo il furto a Imola.

Durante il Gran Premio di San Marino del 1995, avvenuto quasi 29 anni fa, due piloti di F1 hanno subito il furto delle loro supercar. Fra questi anche Gerhard Berger, che all’epoca correva per la scuderia di Maranello e possedeva una Ferrari F512M, auto con cui fra l’altro si era recato al circuito evidentemente. Della supercar si sono subito perse le tracce e non si è saputo nulla fino a qualche mese fa. La Organised Vehicle Crime Unit della Polizia Metropolitana di Londra, specializzata in recuperi di auto rubate, ha individuato nel 2023 una Ferrari potenzialmente rubata che qualcuno stava cercando di importare negli Stati Uniti passando per il Regno Unito.

Le indagini hanno scoperto che la vettura è stata importata dal Giappone dopo un furto, con un broker che stava cercando di portarla negli States passando per l’UK. Dopo 4 giorni di indagini l’unità speciale è entrata in possesso del veicolo, il cui valore è stimato in circa 400.000 euro. Mike Pilbeam, che ha guidato l’indagine, ha dichiarato: “Le Ferrari ritrovata mancava all’appello da 28 anni ma l’abbiamo rintracciata in appena quattro giorni. Abbiamo collaborato con autorità di tutto il mondo, con la National Crime Agency, con Ferrari e concessionarie di auto internazionali. Questa collaborazione è stata determinante per comprendere la storia passata del veicolo e impedirgli di lasciare il Paese”.