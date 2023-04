Il ritorno dei tasti fisici sulle auto: i touch screen non piacciono agli automobilisti

Sono sempre di più le case automobilistiche che stanno tornando a proporre i tasti fisici nelle proprie auto, a discapito dei touch screen. Se da una parte è vero che vi sono vetture che montano display centrali di dimensioni generose e soprattutto 'touchabili', dall'altra vi sono mezzi che spingono nella direzione opposta.

Una netta inversione di tendenza voluta fortemente dai consumatori, che trovano molto più comodo, e soprattutto più sicuro, azionare i tasti fisici durante la guida piuttosto che schiacciare un tasto su un display.

Dopo un'esplosione durata una decina d'anni e trainata soprattutto dai marchi premium, si stanno intravvedendo i primi segnali di rottura, a cominciare ad esempio da Volkswagen, che sta appunto eliminando i pulsanti touch in favore dei grandi tasti “schiacciabili”.

La scelta delle aziende è stata di design ma anche di costi, come fatto sapere da Matt Farah, youtuber di The Smoking Tire, che ha spiegato: "Questi schermi sono presentati come qualcosa minimalista e all'avanguardia ma in realtà è il modo più economico possibile per realizzare l'interno di un'auto”, tenendo conto che le case automobilistiche hanno affermato di aver acquistato dei display anche a meno di 50 dollari, pagandoli quindi ad un prezzo inferiore dei controlli tattili.

Come detto sopra, tali modalità di interazione con la nostra automobile risultano però essere pericolose, e un istante passato a guardare il display è un istante in meno sulla strada con tutto ciò che può succedere. Navigare fra i menù può quindi risultare molto rischioso e secondo uno studio della Fondazione AAA un guidatore può distrarsi fino a 40 secondi su un touch screen, abbastanza da percorrere circa 800 metri a 70 km/h.

"L'ironia è che tutti sostanzialmente consideranto pericoloso usare il telefono mentre si guida", ha detto ancora Farah “Eppure nessuno si lamenta di quello che stiamo facendo, che è fondamentalmente utilizzare un iPad durante la guida”.

Del caso dei touch screen si era occupato anche il New York Times, che nel 2022 scriveva: "Non riesco a pensare a un modo migliore per descrivere la frustrazione del consumatore moderno che acquistare un'auto con una caratteristica che ti rende meno sicuro, non migliora la tua esperienza di guida in alcun modo significativo, fa risparmiare denaro al produttore e ti viene venduta come un necessario progresso nella connettività”.

Alla luce di tutte queste denunce le case automobilistiche hanno cambiato passo, riportando in vita i famosi pulsanti fisici. Molti gli esempi, da Porsche a Bugatti, passando dalla sopracitata Volkswagen, che ha deciso di abbandonare i comandi touch al volante, quasi impossibili da usare senza distrarsi dalla guida.

Eppure sono ancora tante le case automobilistiche che stanno presentando le proprie nuove auto con una profusione di display touch un po' ovunque, e fra questi spicca anche General Motors, che ha annunciato che i propri modelli non avranno più Apple CarPlay e Android Auto, nonostante i guidatori amino i due sistemi a discapito invece di quelli nativi, obbligando così gli automobilisti a perdere ancora più tempo sui display touch per imparare ad usarli al meglio. Vedremo come reagiranno i consumatori ma la strada sembra tracciata..