Il ritorno di Rocketman: motore del suo folle go-kart si scioglie mentre corre, il video

Nelle nostre pagine abbiamo parlato più volte di Rocketman, soprannome del folle Robert Maddox, uomo che ha costruito più go-kart potenziati da razzi jet per correre nel deserto a massima velocità. Questa volta egli ritorna da noi mostrandoci il suo ultimo progetto...e sciogliendo il motore mentre lui è alla guida!

Uno degli ultimi filmati da lui caricati su YouTube ci mostra la sua sensazionale corsa nel deserto con un go-kart dotato di due propulsori pulsejet: il tutto si avvia proprio con l’accensione del mezzo e l’incredibile suono che esce dal retro. La sua espressione di gioia condita dall’adrenalina del momento ci fa immaginare quanto possa essere divertente guidare il go-kart, ma la sorpresa non tarda ad arrivare.

Due dei quattro tubi incandescenti sul retro, infatti, si sono lentamente “sciolti” andando a toccare terra e sfiorando quasi il motore. Poco dopo egli si ferma e si accorge solamente dopo lo spegnimento di ciò che è accaduto: “Oh no, il mio motore si è sciolto!”, esclama dopo essere sceso dal go-kart ridendoci sopra. Egli stesso spiega che è la prima volta che gli è successo, il tutto mentre le fiamme continuano a uscire. Se non altro, per l’ennesima volta egli ci ha offerto tanto spettacolo…anche se dovrebbe lavorare sulla sicurezza dei suoi progetti.

Lo scorso aprile, peraltro, egli ci ha mostrato quello che ha definito il “go-kart più veloce al mondo” dotato di due propulsori jet.