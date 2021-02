Il ritorno della Renault Espace F1, vettura con motore V10 da 820 CV

Chi di voi ricorda il Salone di Parigi del 1994? In quell’occasione Renault stupì il pubblico mondiale lanciando il concept Renault Espace F1, una monovolume “da corsa” con motore V10 da Formula 1 da ben 820 CV. Ebbene qualcuno ha ben pensato di aggiornare proprio quell’assurdo modello.

27 anni dopo quel mitico Salone, l’artista Alexandre Gouraud ha pensato di riportare in vita l’auto - tenendo fede alle linee della Williams-Renault FW15C, vincente monoposto del 1993 a cui l’originale Espace F1 era ispirata. Questa volta il designer si è affidato a un body kit in carbonio per abbassare i pesi e rimanere entro i 1.300 kg.

Se nel 1994 il concept originale vantava 820 CV grazie al motore 40-valve V10 di F1 (che Renault montava al posto dei sedili posteriori), oggi un veicolo di questo tipo potrebbe toccare persino i 1.000 CV grazie a un V6 da 1.6 litri elettrificato. Guardando al mercato attuale, le monovolume di questo tipo sono ormai morte e sepolte in favore di SUV e crossover di ogni tipo e gusto, potrebbe comunque farvi gola un modello simile vista la sua estrema potenza?

Vi ricordiamo che, in via ufficiale questa volta, sempre Renault sta per riportare in vita la mitica Renault 5 in salsa elettrica, e chissà che un giorno non arrivi anche una Renault 4 ridisegnata e aggiornata.