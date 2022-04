Il ritorno della Mitsubishi COLT: nel 2023 la New Gen dopo 10 anni di assenza

Ricordate il libro di Stephen King "A Volte Ritornano", la sua prima raccolta di racconti? Beh è un titolo che si può adattare anche alla vita della Mitsubishi COLT: la Segmento B giapponese avrà una nuova generazione piena delle ultime tecnologie disponibili.

Mitsubishi ha appena ufficializzato il ritorno della piccola COLT, una Segmento B assente dal mercato europeo da circa 10 anni. Avrà cinque porte e sarà commercializzata nell'autunno del 2023. Il nome COLT ha una tradizione di lunghissima data, è stato infatti usato per la prima volta da Mitsubishi nel 1962; è diventato in breve tempo uno dei modelli più noti di Mitsubishi, riuscendo a vendere con la scorsa generazione (tra il 2004 e il 2014) oltre 400.000 unità in Europa.

Ora la nuova Mitsubishi COLT 2023 avrà un pacchetto di equipaggiamenti molto avanzato, una gamma completa di propulsori (incluso l'ibrido HEV, il Full Hybrid per intenderci) e sarà prodotta nello stabilimento Renault di Bursa, in Turchia. Così come la prossima ASX, la nuova COLT sarà basata sulla piattaforma CMF-B dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi (l'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi triplica gli investimenti).

Frank Krol, Presidente e CEO di Mitsubishi Motors Europe ha commentato: "L’arrivo nel 2023 della nuova berlina 5 porte COLT e della nuova ASX annunciata in precedenza, amplierà notevolmente la nostra offerta che può già contare sulla city car Space Star e sul SUV compatto Eclipse Cross PHEV. Mitsubishi Motors vanta una lunga esperienza nel segmento B e la gamma COLT ben rappresenta questa tradizione: non vediamo l'ora di scrivere un nuovo capitolo nella storia della COLT e del marchio Mitsubishi Motors in Europa".