Il ritorno della mitica mtb Yeti ARC anni '80 in edizione speciale

Se siete appassionati mtb di lunga data, probabilmente ricorderete la mitica Yeti ARC degli anni '80 e '90, una bicicletta diventata leggenda che ora torna in versione ultra limitata con la Yeti ARC 35th Anniversary Edition.

La casa madre ne produrrà appena 100 unità per un prezzo da capogiro: negli USA la bici, disponibile in un unico allestimento, sarà venduta a 9.999 dollari - ovvero circa 8.700 euro. Ma cosa giustifica un listino simile oltre ovviamente all'aura "mitica" attorno alla due ruote? Beh rispetto agli anni '80 e '90 sono cambiate molte cose, il buon vecchio alluminio della ARC originale ha ora ceduto il passo al più pregiato carbonio, abbiamo poi pneumatici Maxxis da 2,5" e 2,3", dischi da 180 mm, reggisella Fox Transfer, uno sterzo da 67 gradi con forcella Fox 34 da 130 mm, piantone da 76 gradi e reach di 44,5 mm nella taglia M.

A livello di design, il telaio è spezzato in giallo e azzurro, con vari elementi che riprendono proprio quest'ultimo per formare un mix davvero accattivante e incredibilmente anni '90. Certo sul web c'è già chi si lamenta del prezzo, considerato troppo alto per una "semplice" hardtail con ammonizzazione frontale, parliamo però di un'edizione da collezione, di certo non un modello di massa che mira a raccogliere quanto più pubblico possibile - viste le sue 100 unità. E i collezionisti, lo sappiamo, potrebbero non dare troppo conto al portafogli...

Anche se non c'entra direttamente con la nuova ARC 35th Anniversary, vi ricordiamo che fino al 31 dicembre 2020 si potrà sfruttare il Bonus Mobilità per acquistare nuove bici in sconto del 60% - anche se solo nelle città più popolose.