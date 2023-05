Il ritorno della mitica Fiat 126: ecco come potrebbe essere. Il video

In casa Fiat è tempo di grandi ritorni. Ormai è una certezza la nuova 600, di cui sono stati pubblicati gli interni negli scorsi giorni. L'azienda torinese spera di ripetere la fortunata strategia di marketing e il grande successo avuto con la nuova 500, di conseguenza ha in cantiere una serie di remake di vecchie glorie.

Emblematico a riguardo è il caso della nuova Fiat Topolino che avrà un design che lascerà a bocca aperta, e chissà che in futuro l'azienda torinese non decida di riproporre anche in chiave moderna la mitica Fiat 126.

Fu una piccola city car prodotta da Fiat fra il 1972 e il 1991 nell'Europa occidentale, e fino al 2000 in Polonia, quasi 30 anni di onorata carriera per l'ultima vettura con motore e trazione posteriori di casa Fiat.

Fu la sostituta della prima 500 e venne poi rimpiazzata dalla Fiat Cinquecento degli anni '90, e nel corso della sua vita conquistò il cuore di milioni di italiani. Tommaso D'Amico, architetto, designer e youtuber, ha provato ad immaginarla in chiave moderna, e il risultato lo trovate nel video pubblicato qui sopra.

Si tratta di una versione con dimensioni maggiorate rispetto all'originale che misurava solo 3,1 metri di lunghezza per 1,3 di larghezza. “La versione del render – racconta D'Amico - prende spunto dal modello del passato trasformandosi in un’attualissima city car, immaginando, per l’insieme, componenti d’avanguardia con il supporto delle tecnologie odierne. Le dimensioni cresciute nel progetto fanno della versione oggetto del render un’auto molto più comoda delle vecchie versioni”.

All'interno, come sempre, prendono posto dei sistemi di ultima generazione, a cominciare dall'infotainament, mentre sotto il cofano vi si trova un motore benzina 1.1 turbo AT3 da 110 cavalli con cambio manuale e trazione anteriore, ipotizzando comunque anche versioni ibride ed elettriche.

Diversi i commenti degli utenti al video pubblicato su Youtube, come chi scrive: “Molto fedele all'originale la trovo particolarmente bella senza inutili stravolgimenti, solo piccoli sapienti tocchi di modernità la dove servono. Merita la produzione. Complimenti”, ma anche: “Ecco la mia auto ideale. Sgarzosina e pratica. Verde no però, un bel blu cattivo e sportivo”, infine chi aggiunge: “Carinissima” e “speriamo che tra i prossimi 4 anni entri in produzione”. E a voi convince questa Fiat 126 moderna?