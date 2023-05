Il ritorno della leggenda: la Mazda 787B torna in pista alla 24 ore di Le Mans 2023

Ci sono vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo e altre che sono diventate vere e proprie leggende, grazie ai successi in pista ma anche al di fuori dei circuiti: una di queste auto è l’iconica Mazda 787B che scenderà di nuovo in pista in occasione della 24 ore di Le Mans che andrà in scena tra un mese.

Quest’anno si celebrano i 100 anni della mitica competizione endurance, e Mazda ha deciso di festeggiare l’anniversario portando nuovamente la sua leggenda a quattro ruote su quell’asfalto che nel 1991 la portò al glorioso trionfo sul circuito de la Sarthe, diventando la prima auto giapponese a riuscire nell’impresa.

L’edizione 2023 della 24 ore di Le Mans si terrà dal 7 all’11 giugno, ma nella giornata del 9 e 10 giugno la Mazda 787B effettuerà dei giri di dimostrazione guidata da Yojiro Terada (il pilota giapponese ha completato 29 24 ore di Le Mans nella sua carriera) e così il pubblico presente potrà godere del suono inconfondibile del suo motore V12 Wankel che ancora oggi resta uno dei propulsori più impressionanti da ascoltare.

Successivamente, l’auto verrà messa in mostra nel Le Mans Museum, per poi scendere nuovamente in pista dal 30 giugno al 2 luglio 2023, in occasione della Le Mans Classic, durante il quale svolgerà ulteriori giri commemorativi. E a proposito della famosa gara di durata francese, vi ricordiamo che nello speciale Garage 56 della 24 ore di Le Mans 2023 ci sarà una Chevrolet Camaro NASCAR.