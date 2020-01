Ritorno della Lancia Delta HF? E' il sogno proibito di tutti gli appassionati

La recente asta riguardante una Lancia Delta HF Integrale Evoluzione del '92 , piazzata da RM Sotheby's, ha riacceso la speranza degli appassionati dello storico marchio automobilistico italiano per una possibile erede dell'iconica sportiva.

Adesso damor 85 ha pubblicato su YouTube un interessante video, che la rappresenta in una eventuale reincarnazione moderna tramite numerosi render che vedono la Delta in varie verniciature e scenari diversi. Le possibilità che la Lancia ne prenda in considerazione lo sviluppo e la immetta effettivamente sul mercato sono estremamente remote, ma sognare non costa nulla.

Ricordiamo che la Delta HF Integrale "Evoluzione", detta più semplicemente Evo, fu prodotta tra il 1991 e il 1993 e presentava un'estetica particolare, caratterizzata da linee secche e spigolose. Sotto al cofano vi era disposto un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri, in grado di produrre 210 o 215 cavalli in base alle varianti e 310 Nm di coppia. Le prestazioni, ottenute anche grazie al peso ridotto, consistevano in uno 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e in una velocità massima di 220 km/h.

La vettura, nelle sue versioni sportive, ottenne numerosi trionfi nel Campionato del mondo di rally, ed è ancora ricordata come una delle più vincenti della storia della competizione. Non esitiamo a credere che una sua erede possa ricevere un successo smisurato, poiché i fan sarebbero disposti a tutto pur di tornare, almeno con la mente, ai fasti di un tempo.

Per restare in tema di auto iconiche vi rimandiamo all'asta di questa meravigliosa Ferrari 250 GTE 2+2 in condizioni eccellenti, e che attende il ritorno in strada tra le mani di un fortunato, e facoltoso, proprietario.