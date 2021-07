Il ritorno della Lancia Delta: sarà artigianale e identica alla Deltona rally del 1994

Pur essendo arrivata alla terza serie, per gli appassionati di motori più duri e crudi esiste una sola Lancia Delta, quella mitica Prima Serie costruita fra il 1979 e il 1994 - che Fiat prima e FCA poi non hanno mai riportato in vita. Ora la Deltona torna sul serio grazie a un progetto di Miki Biasion.

Il campione, che alla Delta deve due Mondiali, ha ottenuto i permessi per realizzare quella che formalmente potremmo chiamare Lancia Delta Evo III, la versione mai realizzata da Fiat. Biasion, che per l’occasione ha chiamato a raccolta anche Bruno Cena, ex responsabile del programma Delta in Lancia, è riuscito a ottenere i disegni originali della vettura mai prodotta e ha pagato la regolare licenza per realizzarla oggi in serie limitata.



La nuova Delta sarà identica in tutto e per tutto “alla Deltona del 1994”, promette Biasion, che ne produrrà tre all’anno fino a un massimo di otto esemplari. Sarà dunque un’auto esclusiva, realizzata in collaborazione con diversi partner racing fra cui Sparco, che firmerà i sedili. La nuova Delta sarà sì un animale da Track Day ma non solo: grazie a un pulsante si potrà passare dalla modalità sportiva da 340 CV a una per l’uso quotidiano, con potenza limitata a 220 CV.



L’assemblaggio avverrà in Fiuli in modo del tutto artigianale. Tuttavia le auto non saranno costruite da zero, Biasion acquisterà Delta originali sul mercato dell’usato e le restaurerà allo stato dell’arte, conservando anche quello che era il motore originale della Delta sportiva anni ‘90. Certo un’operazione simile in edizione ultra limitata fa lievitare i costi: la nuova Delta sarà per pochissimi, visto un costo che oscilla dai 250.000 ai 300.000 euro in base alle personalizzazioni. Per Biasion si tratta della realizzazione di un sogno, con le prime tre Delta già prenotate da collezionisti per ora rimasti anonimi.