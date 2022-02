Il ritorno di Italia-Inghilterra: Ferrari Roma sfida Bentley GT Speed e Aston Martin DBS

Il 2021 è stato un anno di trionfi per la nostra nazione in diverse occasioni, ma quella più rilevante in termini mediatici è stata la finale degli europei di calcio Euro 2020, vinta contro l’Inghilterra. Quest’oggi riviviamo quello scontro ma in termini automobilistici, con Ferrari contro Aston Martin e Bentley.

Ovviamente dietro ad una sfida di questo tipo non poteva che esserci il team di carwow, capitanato dal volto del canale YouTube, l’inglese Mat Watson. I modelli scelti per questa drag race appartengono al segmento delle sportive di lusso, e sulla linea di partenza troviamo quindi la Ferrari Roma, l’Aston Martin DBS e la Bentley Continental GT Speed.

La vettura di Maranello è la meno potente del lotto (guardate questa Ferrari Roma incastrata in un vicolo di una città italiana), ma è anche la più leggera con i suoi 1570 kg. Ill suo motore v8 da 3.9 litri eroga 620 CV e 760 Nm di coppia sulle ruote posteriori tramite una trasmissione automatica a doppia frizione con 8 rapporti con launch control.

La sfidante di Gaydon è invece la più potente tra le sfidanti, grazie al suo V12 da 5.2 litri twin-turbo che eroga 715 CV e 900 Nm di coppia sulle ruote posteriori grazie ad una trasmissione automatica con convertitore di coppia a 8 rapporti senza l’ausilio di un launch control. Il suo peso ferma l’ago della bilancia a 1845 kg.

La terza forza in campo arriva da Crewe, ed è il peso massimo della sfida con i suoi 2273 kg. Il suo W12 da 6.0 litri eroga però 659 CV e 900 Nm di coppia (ricordiamo che il Bentley W12 è prossimo alla pensione), scaricati agevolmente a terra grazie alla trazione integrale e al cambio automatico a doppia frizione con 8 marce e launch control.

I valori in campo sono piuttosto simili, e ogni vettura mostra dei punti di forza e di debolezza che le mettono praticamente sullo stesso piano, ma quale delle tre la spunta alla fine del rettilineo? L’Italia riuscirà anche questa volta a spuntarla sulle rivali inglesi? Sta a voi scoprirlo, quindi via con le previsioni, e poi premete play per godervi lo spettacolo.