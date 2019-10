Il grande ritorno, Hummer potrebbe produrre un fuoristrada elettrico

Il brand Hummer è ormai defunto? Potrebbe resuscitare, General Motors starebbe infatti pensando di produrre un fuoristrada elettrico con brand Hummer e, ovviamente, caratterizzato dalle generose proporzioni a cui ci ha abituati la storia del marchio.

General Motors in questi giorni sta rinegoziando i contratti con i lavoratori della Workers Union. Nelle trattative è emerso un elemento inedito e a dir poco interessante: se non è ancora stato raggiunto un accordo con i lavoratori, è anche perché l'azienda starebbe valutando attentamente come organizzare lo sviluppo di futuri prodotti.

In particolare, riporta Reuters, General Motors starebbe pensando di resuscitare il brand Hummer, che andrebbe riposizionato come marchio di suv di lusso. La prima produzione della rinata linea Hummer dovrebbe iniziare verso la fine del 2021. Il nuovo Hummer avrebbe propulsione elettrica.

Il nome di questo progetto? "BT1 Electric Truck and SUV Program". Il progetto, peraltro, sarebbe anche il principale beneficiario dell'investimento da 7.7 miliardi che GM ha deciso di mettere sul piatto per i prossimi quattro anni. Il veicolo con brand Hummer —o meglio, che potrebbe avere brand Hummer perché di definitivo non c'è nulla— è solo un tassello del nuovo progetto, che dovrebbe includere anche suv e pickup a marchio Cadillac e GMC.