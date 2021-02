Il ritorno alla vita della Fiat 127: i render dal Brasile

Perché rischiare proponendo qualcosa di nuovo quando si può semplicemente aggiornare qualcosa che in passato ha riscosso successo fra il grande pubblico? È il mantra a cui nell’ultimo decennio ci ha abituato soprattutto Hollywood, anche il settore automotive però rilancia spesso grandi cavalli di battaglia - e chissà che non arrivi una nuova Fiat 127.

L’azienda torinese ha certamente una grande tradizione alle spalle, e il recente matrimonio con PSA e la nascita di Stellantis non metterà tutta questa storia da parte. Ancora oggi i modelli più venduti sono comunque aggiornamenti di auto gloriose, pensiamo alla 500, alla Panda, alla Tipo e alla Punto, che presto risorgerà dalle ceneri grazie alla piattaforma di Peugeot 208 e Opel Corsa.

Delle vecchie glorie la grande F potrebbe ancora sfruttare la leggendaria Uno e la 127, con quest’ultima che aveva una versione brasiliana chiamata 147, prodotta a Betim fra il 1976 e il 1996 - e per questo motivo Kleber Silva chiama i render che vedete in pagina “Fiat 147”. Il risultato è una berlina 3 volumi che KDesign AG ha riportato in vita prendendo non poco spunto dal concept celebrativo Fiat Centoventi. Chissà che un giorno non torni davvero questo modello, del resto Renault sta riportando in vita persino la leggendaria Renault 5 in salsa elettrica...