Ritorno di fiamma tra Honda e McLaren in Formula 1: potrebbero riunirsi nel 2026

Proprio come nella vita, anche nel campionato di Formula 1 ci sono momenti alti e bassi, collaborazioni che vanno a gonfie vele e altre che sin dal principio non funzionano e finiscono poi per abbandonarsi. Nella storia della F1, il rapporto tra Honda e McLaren è stata una montagna russa di emozioni, ma nel 2026 potrebbero riunirsi.

La liaison tra McLaren e Honda è fatta di ricordi memorabili e che hanno fatto la storia della disciplina: parliamo degli anni ’80 e ’90, dove a questi due nomi si aggiunse quello della leggenda, Ayrton Senna. Allo stesso modo però, il periodo di collaborazione dal 2015 al 2017 è poi diventato uno dei momenti più bassi per entrambe le aziende.

Per McLaren sono state le peggiori stagioni di sempre, invece per Honda quel biennio è bastato per rovinare la sua reputazione da motorista. Sono state stagioni difficili, che hanno portato poi a diversi attriti tra le parti, che hanno finito per dirsi addio e scegliere strade diverse: McLaren ha abbracciato prima Renault e poi Mercedes come fornitori dei suoi motori, ma la situazione non è migliorata come sperato, mentre Honda si è ripresa la sua reputazione, vincendo il mondiale 2021 e 2022 con Red Bull.

Honda ha annunciato il ritiro dalla Formula 1 nel 2021, ma continuerà a fornire i motori al team della bevanda energetica fino al 2025, perché nel 2026 Ford tornerà in Formula 1 con Red Bull. Secondo il magazine The Race però, pare che Honda e McLaren si siano nuovamente avvicinate e che abbiano iniziato a parlare di un accordo di collaborazione a partire dal 2026 (Honda si è iscritta a sorpresa come motorista Formula 1 per il 2026).

A questo punto non resta che attendere come evolve la situazione, e se tutto dovesse procedere in questa direzione, chissà se il duo replicherà i fasti del passato.