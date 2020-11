Il ritorno del Bonus Bici e Monopattino: nel 2021 altri 100 milioni di euro

Le critiche non sono mancate, è vero, il Bonus Mobilità 2020 è stato un innegabile successo - con tutti e 215 milioni di euro stanziati terminati grazie ai voucher prenotati e a bici e monopattini acquistati dal 4 maggio al 3 novembre di quest’anno. Nel 2021 però dovrebbe arrivare un succoso bis.

Chi critica l’iniziativa perché quegli stessi soldi sarebbero potuti servire ad altro di più “nobile”, in un periodo di crisi dovuto al Coronavirus, sbaglia di grosso, poiché ogni Paese europeo ha fondi esclusivi da spendere in determinati settori. Anche per questo motivo nel 2021 arriverà una sorta di Bonus Mobilità Bis, un bonus per bici e monopattini elettrici che potrà contare su altri 100 milioni di euro e avrà un nuovo nome: Programma Sperimentale Buono Mobilità, almeno secondo ciò che si legge nella nuova bozza della Manovra di Bilancio 2021.

Per i voucher inoltre arriverà una novità pronta a far discutere: sembra infatti che non potranno essere utilizzati per prenotare merce, si potranno spendere solo con prodotti già fisicamente presenti in negozio. Vi ricordiamo inoltre che anche il Bonus Mobilità 2021 avrà delle restrizioni territoriali e d’età: potranno usufruirne soltanto cittadini maggiorenni residenti (non domiciliati) in Comuni con più di 50.000 abitanti, oltre a capoluoghi di regione e 14 città metropolitane.