Il ritorno della Batmobile bavarese: BMW svela la speciale 3.0 CSL basata sulla M4 CSL

Il 2022 resterà un anno da ricordare per BMW e in particolare per il reparto sportivo M che sta celebrando il 50esimo anniversario con la presentazione di numerosi modelli, l’ultimo dei quali è la BMW 3.0 CSL che onora la leggendaria 3.0 CSL “Batmobile” del 1973.

Nel corso dell’anno il brand M ci ha deliziato con la BMW M3 Touring, con la nuova BMW M2 e con la specialissima BMW M4 CSL, che a pochi mesi dal debutto diventa la base di partenza per questa edizione speciale ispirata alla BMW 3.0 CSL “Hommage” Concept presentata nel 2015.

La nuova 3.0 CSL parte dunque dalla M4 CSL, ma il look cambia radicalmente, facendosi più sportivo e aggressivo rispetto alla coupé che ben conosciamo. Al frontale cambia la griglia, che adesso non si sviluppa più in verticale pur mantenendo delle forme generose. Inoltre sui passaruota si notano dei profili aerodinamici a mo’ di pinna che sono un chiaro rimando alla 3.0 CSL generazione E9.

I gruppi ottici anteriori derivano anch’essi dalla M4 CSL, la adesso adottano una colorazione gialla per ricordare le vetture da corsa del passato ma anche l’attuale M4 GT3 da competizione, mentre al posteriore ciò che attira l’attenzione è l’imponente ala che negli anni ’70 ha dato origine al nome “Batmobile”. I cerchioni invece hanno un design inedito con razze a Y e misurano 20 e 21 pollici rispettivamente per l’asse anteriore e posteriore, e calcano pneumatici Michelin realizzati apposta per lei con tanto di scritte che riportano il numero 50 sulla spalla della gomma.

Sotto al cofano troviamo il più potente motore 6 cilindri in linea mai montato da BMW: il twin-turbo da 3.0 litri è capace di 560 CV e 550 Nm di coppia. I più attenti avranno notato che la coppia è inferiore di 100 Nm rispetto alla M4 CSL e il motivo di tale scelta è molto semplice: la 3.0 CSL utilizza un cambio manuale a 6 rapporti, e questa unità non può gestire lo stesso picco di coppia della sorella da cui deriva.

In termini dinamici l’auto saprà il fatto suo grazie al differenziale M, all’impianto frenante in materiale carbo-ceramico e sospensioni adattive M che utilizzano ammortizzatori a controllo elettronico. Inoltre l’auto fa largo uso di fibra di carbonio per abbassare ulteriormente il peso, specialmente all’interno dell’abitacolo. Infine ricordiamo che BMW produrrà soltanto 50 esemplari della 3.0 CSL.