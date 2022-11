Ritorna la Festive Mini con 3.000 LED che la illuminano: servirà a raccogliere fondi

Anche quest’anno ritorna la Festive Mini, la particolare e coloratissima Mini nata ormai quattro anni fa, con l’idea di aiutare nella raccolta fondi per associazioni benefiche durante il periodo delle feste natalizie, e la vettura del 2022 nasce sulla Mini Cooper SE elettrica che abbiamo provato per due settimane.

Questa vettura è nata da un’intuizione di Nicholas Martin, che ha poi ricevuto l’appoggio di Mini UK e del relativo stabilimento di Oxford per dare vita alla Mini Festive che quest’anno si presenta più illuminata del solito con un totale di 3.000 LED controllabili da remoto per adattare le animazioni a seconda della situazione: si possono generare particolari disegni ma anche messaggi, e volendo il tutto può anche andare a ritmo di musica.

La vettura ha acceso le sue luci lo scorso 25 novembre al Lexicon Bracknell e Martin girerà per le strade per portare allegria luminosa e per raccogliere fondi, dato che ogni punto luminoso può essere sponsorizzato a partire da 2 sterline, con i proventi delle donazioni che andranno poi a due associazioni, nella fattispecie MS Trust e Duchanne UK, entrambe particolarmente vicine al nostro protagonista.

"A mia madre è stata diagnosticata la sclerosi multipla sette anni fa e il MS Trust è stato determinante nel sostenerla per capire la sua condizione e come affrontarla", ha detto Martin. "Nel 2019, mi è stato chiesto di prendere la Festive Mini per sorprendere un ragazzo incredibile, Marcus Rooks, a cui era stata diagnosticata la distrofia muscolare di Duchenne, una condizione genetica che causa la degenerazione dei muscoli. È stato incredibile vedere il suo sorriso illuminarsi e un promemoria del fatto che la Festive Mini è davvero speciale e porta gioia a molti ogni anno", ha poi ricordato.

E a proposito di Mini speciali, anche alla Milan Games Week 2022 è stata esposta la Mini Concept Aceman a tema Pokemon.