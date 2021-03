Ritiro per Hamilton a fine stagione? Neanche per sogno

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha 36 anni, e da qualche settimane delle voci di corridoio hanno ipotizzato il suo eventuale ritiro alla fine della stagione in corso. Adesso però è arrivata la risposta del diretto interessato.

Sir Lewis Hamilton non ha alcuna intenzione di appendere il volante al chiodo, e lo ha ribadito un paio di giorni fa palesando la sua eccitazione per il mondo delle corse, che negli anni non si è mai affievolita. Il pilota ha ancora un anno di contratto, ma è possibile che lo rinnoverà ancora una volta:"Al momento ci sono ancora, non sento sia arrivata la fine." Queste le sue parole a pochissime ore dalle prove libere del GP del Bahrain di venerdì.

"Per l'anno prossimo ci saranno dei cambiamenti molto eccitanti. Credo possa trattarsi della stagione più eccitante di tutte, ci sono nuovi team e i nuovi format si stanno avvicinando. Non credo di essere arrivato al capolinea. Nei prossimi otto mesi o giù di lì scoprirò se sarò pronto a fermarmi o meno. Personalmente non credo proprio lo farò, ma non si sa mai." Dobbiamo dire che il pilota britannico finora non ha ancora mostrato segni di cedimento o cali di rendimento, per cui immaginiamo ancora due anni di gare per lui.

D'altra parte Hamilton ha ancora qualche record da infrangere e, data la sua competitività, non ci è difficile credere possa riuscirci. "Non andrò via quando le cose si faranno ardue. Ho voluto un contratto annuale, ma sono totalmente dentro questo sport. Credo che questo sport sia nella migliore posizione possibile visti i passi in avanti che sta facendo."

Come avrete intuito dalle sue parole, Hamilton ha un buono sguardo verso il futuro della competizione, e questa caratteristica non può essere presente in chi ha intenzione di ritirarsi da un momento all'altro.

Proprio nel momento nel quale stiamo scrivendo si stanno concludendo le qualifiche per il Gran Premio del Bahrain. In tal proposito vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale sui piloti del mondiale Formula 1 2021: si torna in griglia con tante novità, numerosi passaggi di piloti da una scuderia all'altra, e forse un bel po' di sorprese in merito alle gerarchie fra i team al via.