Ritira una Tesla Model S alle 9:30, alle 12:30 la distrugge completamente - Video

E' stato davvero sfortunato il possessore di una Tesla Model S, in grado di distruggere la sua preziosa berlina in sole tre ore: ritirata dal concessionario nuova di zecca alle ore 9:30 di mattina, alle 12:30 era già un catorcio.

Il protagonista di tale vicenda si chiama Jeremaine e la sua sfortunata disavventura è stata ripresa dal sistema di TeslaCam di cui è fornito lo stesso veicolo elettrico. Forse non tutti sanno che l'EV di Musk è dotato di una serie quasi infinita di telecamere che riprendono tutto ciò che succede, anche da fermo, e recentemente proprio tali dispositivi avevano ripreso un uomo armato mentre rubava una Tesla Model 3 in strada.

Tornando al nostro Jeremaine, questi era tutto felice pochi giorni fa quando si era recato a ritirare l'auto in Pennsylvania: poteva farsela spedire a casa in cambio di una spesa di 1.400 dollari ma ha preferito andare a prenderla di persona: probabilmente si sarà amaramente pentito poco dopo della scelta.

Ad un certo punto infatti, lungo l'autostrada verso Shreveport, in Louisiana, ha incontrato un incredibile ostacolo davanti a se: un'auto che procedeva contromano. Come si vede nel video che trovate qui sopra, la Tesla Model S stava percorrendo una strada a due corsie e si trovava in quella più esterna, di accelerazione, dietro ad un pick-up con un rimorchio. Questi ha messo la freccia per immettersi nella corsia più lenta, e dopo aver accostato è comparsa, contromano, una Honda Accord.

Come se nulla fosse il proprietario della berlina giapponese stava procedendo contro mano a velocità sostenuta, e quando l'uomo a bordo della Tesla Model S se l'è visto arrivare ha scartato violentemente a destra per evitare il frontale. Peccato però che nel girare abbia urtato la ruota anteriore di un tir UPS che stava procedendo quasi parallelo, e per la Tesla è stato un urto devastante, così come ripreso dalle telecamere dell'auto.

Fortunatamente Jeremaine ne è uscito illeso, anche se spaventato e molto probabilmente indiavolato, e ancora una volta Tesla ha dimostrato la sua grande resistenza ai forti urti confermandosi un'auto davvero sicura. Che l'auto di Musk fosse “una botte di ferro” lo si era comunque già capito dal fatto che Tesla è stata premiata come una delle 5 auto più sicure del 2022, meglio addirittura delle tedesche. Jeremaine molto probabilmente acquisterà una nuova Tesla Model S, ma prima dovrà aspettare il risarcimento per l'incidente in cui è rimasto coinvolto.