Ritira una Tesla Model 3 e dopo dieci minuti va a fuoco: il video dell'incendio

Un'avventura davvero spiacevole quella vissuta da un automobilista americano che dopo essere andato a ritirare una Tesla Model 3, ha visto la stessa auto elettrica andare completamente a fuoco: ecco che cosa è accaduto.

Erano passati circa dieci minuti da quando il proprietario aveva lasciato il concessionario, il signor Ali Hasan, residente in Texas, quando la sua Tesla Model 3 ha iniziato ad emettere un preoccupante fumo.

A quel punto, con le fiamme che hanno iniziato a fuoriuscire minacciose, il guidatore ha dovuto arrestarsi a bordo strada, mettendosi in salvo ed evitando il peggio. Come specificato dai colleghi di Carscoops tale vettura ha avuto una vita un po' travagliata visto che nel 2021 era rimasta coinvolta in un incidente che aveva provocato gravi danni all'avantreno.

Stando a quanto sottolineato dai proprietari precedenti, l'auto aveva perso il paraurti e i copriruota oltre a registrare danni al sottoscocca nell'agosto del 2022. Una “carriera” quindi molto complicata quella della Model 3 in questione, che con il rogo degli scorsi giorni ha probabilmente terminato la sua esistenza.

In ogni caso si è trattato di una vicenda totalmente inattesa per il nuovo proprietario, che era a conoscenza dei danni precedenti ma che mai si sarebbe aspettato le fiamme nell'abitacolo. “Ai miei occhi, tutto sembrava a posto – ha raccontato Hasan - mentre stavo guidando lungo l'autostrada, ho notato del fumo provenire dal sedile del passeggero destro, e continuava a peggiorare mentre guidavo”.

Sulle possibili cause dell'incendio, Hasan ha aggiunto: “L'officina ha sostituito i sensori, il paraurti e la copertura sotto l'auto. Non sto puntando il dito in alcun modo – precisa - sto solo dicendo la mia teoria, perché è l'unica spiegazione”.

Secondo alcuni non è da escludere che vi sia stato un problema con la batteria, ma Hasan ha spiegato di aver già escluso tale danno come causa che ha scatenato il devastante rogo. Fortunatamente il proprietario della Model 3 non ha subito alcuna ustione ma è stato comunque necessario un controllo in ospedale per dei problemi respiratori.

Per correttezza d'informazione va detto che non è la prima volta che qualcosa di simile accade. Di recente vi avevamo raccontato di una Tesla Model S che aveva preso fuoco spontaneamente Aveva fatto il giro del web anche la notizia della Tesla indomabile per cui vi erano voluti 45mila litri d'acqua per spegnerla.