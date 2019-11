Ritira una Porsche 911 GT2 RS per un test drive, si schianta due minuti dopo

Mettersi alla guida di una grossa auto sportiva deve implicare anche moltissima esperienza e responsabilità, cosa che forse il conducente di questa Porsche 911 GT2 RS ha tralasciato. L'uomo si è infatti schiantato due minuti dopo aver preso la vettura in concessionaria.

Le immagini arrivano dal Galles, dove il Porsche Center di Cardiff aveva organizzato una giornata di test drive con potenziali acquirenti. Il tutto è invece finito con il tamponamento di 5 auto in fila e una 911 GT2 RS danneggiata in modo abbastanza corposo. Secondo quanto riportato da un testimone dell'incidente, il conducente della Porsche di colore rosso fiammante avrebbe dato subito la colpa all'impianto frenante della vettura, che avrebbe avuto un problema.

L'uomo aveva ritirato la vettura pochi minuti prima presso il Porsche Center, "appena dietro l'angolo" ha riferito il testimone Hywel Williams, per fortuna però non ci sono stati feriti nel tamponamento - come confermato dalla polizia locale.

Al momento in cui scriviamo le autorità non hanno ancora rilasciato le cause ufficiali dell'incidente, è possibile che la vettura abbia avuto dei problemi, bisogna però anche calcolare che l'uomo alla guida aveva appena preso una potentissima Porsche che non aveva mai guidato prima, non è dunque da escludere un errore umano, dovuto magari a una sovrastima delle proprie capacità. Parliamo in ogni caso di un'auto da 300.000 dollari del tutto rovinata, un mostro di potenza con motore da 3.8 litri Biturbo flat-six da ben 700 CV. Sicuramente non per tutti...