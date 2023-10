Ritira 5 Tesla senza pagarle: così un cittadino americano ha truffato Elon Musk

Immaginate di ordinare la bellezza di cinque Tesla e successivamente ritirarle senza pagare un solo euro (o dollaro, in questo caso)... un cittadino americano ci è riuscito, ora però dovrà scontare quattro anni di prigione.

Un’avventura finita decisamente male quella di un cittadino del Vermont, sempre che di avventura si voglia parlare: a conti fatti si è trattato di una vera e propria truffa, anche se qualche piccola responsabilità potrebbe averla anche Tesla e ora vi spieghiamo perché.

Stando ai pubblici ministeri federali, Michael Gonzales, un cittadino di Shelburne in Vermont, è stato in grado di creare un “buco nero” all’interno del sistema di prenotazione di Tesla. In questo modo è riuscito a ritirare cinque Tesla senza saldare il conto col fine di rivendere tutto a utenti ignari. Tre vetture sono state effettivamente vendute, per un ricavo totale di 231.900 dollari, una truffa alquanto remunerativa dunque che però - come vi abbiamo già anticipato - è finita con una condanna a quattro anni di galera.

Ma come ha fatto il 34enne in questione a truffare Tesla? L’uomo era solito ordinare le vetture sul sito del produttore usando conti bancari vuoti oppure con piccole cifre di denaro. Il “bug” di sistema avveniva al momento della consegna dell’auto: Tesla consegnava la vettura senza però controllare l’avvenuta transazione finale. Qualche giorno dopo la consegna la società riceveva l’avviso di transazione rifiutata, la vettura però era già stata consegnata a Gonzales e probabilmente già rivenduta. Per questo motivo abbiamo scritto sopra che qualche piccola responsabilità si può imputare anche a Tesla: com’è possibile consegnare un’auto da decine di migliaia di dollari senza avere la certezza che il saldo sia effettivamente avvenuto? È chiaro che l’intera procedura di prenotazione e consegna vada un attimo rivista...

Gonzales ha utilizzato questa “tecnica” per la prima volta nel settembre 2018 quando - secondo i pubblici ministeri - ha ordinato una Model 3 da 58.000 dollari (ricordiamo che ora è arrivata la nuova Tesla Model 3 2024). L’uomo ha lasciato in acconto 2.500 dollari, quando poi è arrivato il momento del saldo finale ha fornito un conto bancario con fondi insufficienti. Peccato che - quando il pagamento è stato rifiutato - Tesla avesse già consegnato la vettura completa di tutti i documenti necessari per l’immatricolazione nello Stato del Vermont, Gonzales era dunque il legittimo proprietario delle auto.

Solo una settimana dopo la consegna Tesla ha ricevuto la notizia che la transazione era stata rifiutata, mentre Gonzales aveva già venduto la Model 3 come “usata” a 42.000 dollari. Gabbata una volta, Tesla avrà preso delle contromisure? Assolutamente no: Gonzales è stato in grado di effettuare altri quattro ordini negli anni successivi, ogni volta ordinando una Tesla Model X da 150.000 dollari usando una volta il nome della fidanzata, un’altra quello dell’ex. Le due auto, correttamente ricevute, sono poi state vendute su Craigslist ed eBay per - rispettivamente - 108.000 e 97.000 dollari.

Ma com’è stato beccato alla fine il malfattore? Alla sua quinta Tesla è arrivato l’errore: Gonzales ha provato a incendiare una Tesla Model X da 153.000 dollari per ottenere un cospicuo risarcimento dall’assicurazione, qui però il suo “complesso” sistema truffaldino è andato a rotoli. Richiamato dall’assicurazione per un “giuramento in presenza”, l’uomo non si è presentato, innescando così i sospetti dei federali. Arrestato, Gonzales è stato accusato di furto e ricettazione per le cinque autovetture, inoltre dovrà affrontare un processo aggiuntivo per la questione dell’assicurazione. L’uomo ha accettato di ripagare Tesla con 493.000 dollari, mentre i 231.900 dollari guadagnati dalle truffe sono finiti nelle casse federali a mo’ di risarcimento.