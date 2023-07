Risparmiare fino al 20% su un'auto usata è possibile: bisogna conoscere ogni difetto

È possibile risparmiare fino al 20% sul prezzo di un’auto usata? Dipende da quanti dettagli conoscete: conoscere i punti deboli di un’auto di seconda mano è fondamentale per trattare il prezzo, inoltre è importante anche avere un comportamento non troppo entusiasta. Ecco tutti i consigli degli esperti carVertical.

Negoziare è una vera e propria arte e di sicuro bisogna avere un minimo di talento innato, anche informarsi a dovere sul modello che state per acquistare può aiutarvi ad abbassare il prezzo. Secondo gli esperti di carVertical, con cui fra l’altro concordiamo su più punti, ogni modello presenta dei punti deboli ben precisi che è bene conoscere in anticipo. Per scoprire più dettagli possibile su un’auto di seconda mano è bene leggere le recensioni presenti online del modello in questione, inoltre mai mostrare al venditore un grande entusiasmo, meglio rimanere indifferenti per trattare sul prezzo.

Anche il modello più blasonato può soffrire di difetti comuni come elettronica difettosa, corrosione, perdite di liquidi; subentrano poi i graffi, le ammaccature, gli pneumatici usurati. Molti di questi difetti possono essere scoperti leggendo appunto le esperienze di altri acquirenti, tanti altri invece più nascosti e appartenenti al singolo modello potrebbero essere registrati nello storico dell’auto - e piattaforme come carVertical vi aiutano sicuramente a trovare problemi simili. Anche i difetti che potrebbero sembrare insignificanti possono aiutarvi a trattare sul prezzo, ricordate del resto che il venditore ha sicuramente un vantaggio su di voi e conosce ogni minimo difetto del veicolo - e non tutti sono disposti a elencarvi ogni singolo problema per strappare un prezzo onesto al 100%.

Ricordiamo che il 15,2% di tutte le auto controllate su carVertical presentava un chilometraggio alterato, una vera e propria truffa, mentre il 52,3% (più della metà!) riportava dei danni riparati. Il rischio di acquistare un’auto usata con chilometraggio alterato o riparazioni eseguite alla buona è dunque parecchio alto. Ovviamente molto dipende dal prezzo di partenza: se è ragionevole, ottenere uno sconto è più difficile, se invece è leggermente “gonfiato” rispetto alle caratteristiche dell’auto, negoziare è più semplice se si conoscono difetti e problemi legati al passato. Ricordate che talvolta anche quando i venditori sono disposti ad abbassare il prezzo potrebbe non valere la pena acquistare un’auto difettata, che potrebbe avere pochissimo valore dopo qualche tempo di utilizzo, dunque valutate bene ogni acquisto.

Non tutti i giorni si può fare l’affare del secolo, indagare a fondo lo storico di ogni modello però può aiutarci a evitare truffe e fregature di vario genere.