Risk Report 2020: Toyota marchio più affidabile, Tesla terzo. La Top 11

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il Motor AutoIndex 2020, con i brand più affidabili del 2020 secondo lo studio danese - e Tesla in grado di debuttare in sesta posizione. Il marchio di Elon Musk ha però fatto anche di meglio in Australia, secondo l'annuale Risk Report 2020 di Roy Morgan.

Pubblicato da CarAdvice, il report vede Toyota sempre salda in prima posizione anche in questo 2020, confermando l'ottimo risultato del 2009, così anche Mazda sul secondo gradino del podio, al terzo invece arriva il vulcano Elon Musk. Tesla ha infatti scalzato Honda in terza posizione in questo 2020, risalendo dalla settima posizione dello scorso anno.

Il CEO sudafricano sarà certamente contento di questo risultato, anche perché è riuscito a scavalcare anche Subaru, Nissan e Hyundai. Ma vediamo come continua la classifica 2020: completano la Top 11 Honda, Mercedes-Benz, Subaru, Nissan, Hyundai, Ford, Uber e BMW.

Il report tiene conto di 7.000 interviste a proprietari di auto, in basso potete vedere la classifica 2019 comparata a quella aggiornata dell'anno in corso. Nel Paese australiano Tesla opera ormai dal lontano 2014, con a listino Model S, Model X e Model 3, la più recente Model Y deve ancora arrivare, come del resto anche in Europa.