Ci risiamo, qualcuno ha sostituito il V12 di una Lamborghini Diablo col V8 di una Corvette

Una più unica che rara Lamborghini Diablo ha dovuto subire un atto quasi blasfemo, poiché il suo motore originale è stato rimosso per far spazio a un propulsore LS3 V8 di una Corvette. Adesso la vettura è in vendita su Craigslist a Las Vegas.

Il venditore della fantastica supercar esotica ha riferito che una volta ha posseduto la Diablo dal grosso V12, ma ha poi deciso di venderla perché continuare ad usarla per i suoi spostamenti quotidiani ne avrebbe ridotto lentamente il valore. Certo, avrebbe potuto affiancarle un'auto più comoda e modesta da usare per muoversi, ma a quanto pare non è stata una scelta da prendere in considerazione. Diversamente ha deciso di comprare una Diablo danneggiata da un incendio, e installarle poi un motore LS3 V8 di General Motors. Di sicuro è più durevole del V12 originale, e inoltre in quanto a spese di manutenzione non c'è paragone.

"Dopodiché (otto anni dopo) mi sono sentito molto meglio senza la preoccupazione riguardo i pezzi costosi...sempre se riesci a metterci le mani sopra", queste le parole del proprietario della macchina. Stando a quanto riportato da lui il V8 è stato portato a 550 cavalli, andando a pareggiare la potenza originale della Lamborghini Diablo VT 6.0 del 2001, espressa dal suo motore aspirato. A trasmettere i cavalli a terra ci pensa un cambio manuale preso da una Porsche 911, il quale incanala la potenza verso le ruote posteriori.

In aggiunta il venditore ha inserito sulla Diablo dei sedili riscaldati, cuciture in arancione, portabicchieri e un sistema audio moderno. Infine la macchina poggia sui cerchi di una Lamborghini Murcielago. La vettura ha percorso 18.719 chilometri in totale, e per aggiudicarsela sono richiesti 105.000 dollari.

Se in questo caso la sostituzione del motore possiede anche una motivazione valida, lo swap adoperato ai danni di questa Ferrari 456 GT fa quasi male al cuore. A ogni modo i motori Lambo si fanno ancora rispettare, perché nelle gare d'accelerazione la Huracan continua a restare imbattibile.