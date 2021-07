Ci risiamo, Clarkson, May e Hammond imparano termini scozzesi in vista di 'Lochdown'

Jeremy Clarkson, James May e Richiard Hammond. Chi segue assiduamente il mondo dei motori non può non conoscere questo storico trio, che dai tempi di Top Gear non manca di informare e divertire gli appassionati di tutto il mondo tramite interessanti speciali e simpatiche gag dominate dal tipico humor inglese.

Adesso i tre si preparano a tornare con il prossimo episodio di The Grand Tour, intitolato Lochdown, tramite una breve clip nella quale provano ad imparare nuovi termini e frasi strettamente scozzesi in vista del viaggio che li porterà nel nord dell'isola britannica.

Chi crede che gli inglesi e gli scozzesi parlino alla stessa maniera in effetti si sbagliano di grosso, e le vicissitudini incontrate da Clarkson e May sono una prova lampante di ciò. Chi mastica un po' di inglese potrebbe empatizzare con James e Jeremy, che in più occasioni non si sono avvicinati neanche minimamente al bersaglio.



A ogni modo The Grand Tour Presents: Lochdown arriverà si Amazon Prime video il prossimo 30 luglio, e all'interno dell'episodio ognuno degli stagionati ragazzi dovrà mettersi al volante di una enorme ammiraglia americana degli anni '70: Clarkson guiderà una Lincoln Continental, Hammond salirà su una Buick Riviera e May si ritroverà nell'abitacolo di una Cadillac Coupe de Ville.



All'atto pratico la sfida sarà rappresentata dall'attraversale le strette strade di campagna scozzesi e gli isolati villaggi rurali del posto. Purtroppo le riprese sono state effettuate durante la pandemia, per cui i protagonisti non hanno avuto modo di utilizzare hotel e servizi simili: si è scelto di ripiegare su delle roulette personalizzate molto particolari.



Per chiudere restando in tema di scelte bizzarre vogliamo rimandarvi a quella operata da James May non molti giorni fa: il famoso conduttore ha venduto una Toyota Mirai a idrogeno per comprare un'altra Toyota Mirai. Di recente May è diventato molto attivo sui social, e non ha mancato di farci conoscere la sua preferenza tra una bici e la Dacia Sandero.