Ritrovata una collezione di oltre 300 auto dal valore plurimilionario: il video

Per la gioia dei tantissimi appassionati di auto rare, storiche e inestimabili, il canale YouTube AMMO NYC ha riscoperto, in pieno stile da "vecchio fienile", una massiccia collezione di oltre 300 auto, tra le quali numerose vetture classiche che valgono la pena di un'occhiata attenta.

Al momento i dettagli riguardo i modelli ritrovati sono limitati, anche perché analizzare e catalogare ogni singolo esemplare può richiedere molto tempo per cui, nel caso foste interessati, vi chiediamo di restare sintonizzati per eventuali aggiornamenti. Qualcosina però la sappiamo, e cioè che l'accumulo di tante macchine di valore ha avuto inizio nei tardi anni '70, e gran parte di esse "non sono mai state mosse, esaminate o persino viste per oltre trent'anni."

Il video che potete ammirare in alto non è il primo pubblicato su questo argomento, infatti alcuni giorni fa fu già mostrata una Bizzarrini P538 dal valore di circa 910.000 euro, ma i fan erano estremamente curiosi al riguardo, e AMMO NYC ha condiviso altre informazioni.

Quindi ci vengono mostrate altre di una certa caratura. Abbiamo una Hurst Oldsmobile del 1974, due Plymouth Super Birds e un certo numero di Rolls-Royces. Il collezionista poi sembra avere un punto debole anche riguardo le Ford GT e le Dodge Charger, così come per le Chevrolet Camaro e Corvette. Inoltre troviamo una Ford Pinto, una Shelby GT500 Convertible e una BMW Z3 con meno di 1.500 chilometri percorsi in totale. E poi arrivano multiple Ferrari 308 e Porsche 911, e persino Lamborghini LM 002 che potrebbe essere appartenuta a Nicolas Cage.

A seguire una auto da corsa Devin degli anni '50, una Morgan decappottabile e a quanto pare anche una vettura apparsa in Ferris Bueller's Day Off. Se tutto questo splendore non vi ha ancora sorpresi, vi annunciamo anche la presenza di una rarissima Oldsmobile Aurora GTS-1 da corsa.

Insomma c'è pane per tutti i denti in questa plurimilionario e appena riscoperto deposito delle meraviglie. Per chiudere restando in tema vi rimandiamo a delle riprese di un drone in volo a immortalare un'altra smisurata collezione di auto, e infine ad un'analisi sui costi necessari alla manutenzione di una rimessa di costose supercar moderne.