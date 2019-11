Il rischio d'incendio costringe Nissan a richiamare 394.000 auto tra crossover e berline

Brutto colpo per Nissan. La casa automobilistica giapponese è costretta a richiamare 394.000 vetture a causa del rischio d'incendio che le riguarda. Non è la prima volta che accade, infatti non molto tempo fa furono costretti a ritirare circa 215.000 unità.

Il fatto è nondimeno molto strano, soprattutto considerando l'elevatissimo numero di esemplari affetti dal problema. Si tratta di una imperfezione della guarnizione riguardante la pompa del sistema anti-bloccaggio (ABS), la quale può causare perdita di fluidi, che a loro volta andrebbero a finire nei circuiti elettronici dei veicoli. Se una cosa simile accadesse causerebbe, oltre al malfunzionamento, un corto circuito. Nissan ha specificato che tutto ciò potrebbe portare senza dubbio ad un incendio.

I modelli interessati sono le Nissan Pathfinder 2017-2018, le Nissan Maxima 2016-2017, le Nissan Murano 2015-2016 e le Infiniti QX60 2017. Se possedete una di queste vetture è bene per voi sapere che la casa ha fornito informazioni per carpire l'insorgenza del problema, e indicato il comportamento da tenere. Pertanto se la spia dell'ABS si illumina nel quadro e rimane in queste condizioni per più di 10 secondi:"Ai proprietari è consigliato parcheggiare il veicolo all'esterno, lontano da altri veicoli e strutture, ed evitare di guidare il veicolo."

I clienti Nissan possono aspettarsi aggiornamenti dalla compagnia entro il 2 Dicembre. Se la casa vi contatterà vorrà dire che bisognerà sostituire l'attuatore dell'ABS con uno progettato da capo, tutto a costo zero. La nuova unità è più resistente di quella che va a rimpiazzare.

Ci sono anche buone notizie per Nissan: di recente il produttore giapponese ha rivelato la Ariya, un nuovo SUV elettrico, e l'aggiornamento per la Juke, che porterà in dote un motore a 3 cilindri turbocompresso.