Si rischia di perdere lo spoiler per strada: Volkswagen richiama 6.500 Tiguan

Per gli automobilisti esiste una parola più odiosa di "bollo"? Forse si, pensiamo a "richiamo". Quando i produttori richiamano le loro auto significa che c'è sempre qualche problema da risolvere in officina, il che porta non poco trambusto agli utenti. Ora tocca ai clienti di 6.500 Volkswagen Tiguan, richiamate dall'azienda tedesca.

Il problema? È possibile che lo spoiler posteriore possa staccarsi in autonomia, il che potrebbe essere anche pericoloso in fase di marcia. Il motivo è molto semplice: il metodo utilizzato per attaccare lo spoiler al corpo vettura non è sufficiente a mantenerlo in sede con il passare del tempo.

A partire da novembre 2021 Volkswagen ha notato un aumento spropositato di richieste in garanzia per questo problema, ha così indagato sulla cosa e ora ha deciso di richiamare 6.553 veicoli - tutti costruiti fra il 2018 e il 2021. Un numero per fortuna abbastanza basso (Tesla di recente ha richiamato più di 800.000 veicoli), lo spoiler posteriore (più un abbellimento che altro, visto che non parliamo di un'auto da track day) non era infatti previsto sulle varianti di serie ma era un optional.

Optional che dallo scorso 19 novembre 2021 Volkswagen ha smesso di installare, proprio a causa di questo problema - all'epoca in fase di indagine. Non sappiamo al momento quante di queste Tiguan siano state vendute in Italia.