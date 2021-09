Ripsaw EV3-F4, un lussuoso carro armato 'disarmato' da oltre 800 CV e visione termica

Il clima sta cambiando e c’è chi è pronto a scommettere che prima o poi assisteremo ad uno scenario post-apocalittico alla Mad Max. Non sappiamo quello che ci riserverà il futuro, ma se così fosse, possiamo consigliarvi il mezzo definitivo per affrontarlo con scioltezza, ossia il Ripsaw EV3-F4, un carro armato di lusso che corre a 100 km/h.

Questo cingolato è opera di Howe & Howe, un’azienda specializzata nell’allestimento di carri armati ad uso militare, che all’occorrenza si diletta con prodotti realizzati su misura, che mettono da parte il lato spartano dei mezzi militari lasciando lo spazio per lusso e comfort. Il modello che vedete è un vero e proprio tank, dotato di equipaggiamento tattico fuori dagli schemi, ma è disarmato.

Non ci sono mitragliatrici né cannoni, ma non mancano dettagli da lasciare a bocca aperta. Prima di tutto il look, che non passa certo inosservato grazie all’adozione di enormi cingoli in poliuretano che forniscono un’incredibile luce a terra di 51 cm, che permette di avanzare su ogni tipo di terreno, mentre all’interno si sta seduti su dei comodi sedili Recaro, impugnando un volante a cloche molto simile allo yoke montato sulle Tesla Model X e Model S.

Per facilitare la guida di un colosso del genere, il cruscotto è dotato di due schermi da 12 pollici prodotti da Garmin, uno dei quali adibito principalmente alla visualizzazione dei parametri meccanici, mentre il secondo è dedicato alla navigazione. Un terzo pannello mostra invece ciò che succede attorno al veicolo grazie alle camere esterne montate sulla carrozzeria, che forniscono una visione a 360 gradi del carro, e sono anche dotate di infrarossi e visione termica.

La sigla EV3-F4 potrebbe suggerire la presenza della propulsione elettrica, ma in realtà il Ripsaw è mosso da un motore V8 da 6.6 litri Duramax da oltre 800 CV, che genera una coppia massima di 2033 Nm, che lo rendono praticamente inarrestabile, e nonostante un peso di 4,5 tonnellate (un peso di poco superiore alla massa del nuovo Hummer EV), secondo il costruttore il tank può raggiungere una velocità massima di 97 km/h.

Questo mezzo eccezionale è attualmente in vendita presso la casa d’aste Hemmings, con un prezzo che attualmente si attesta sui 425,000 dollari (poco meno di 363,000 euro al cambio attuale), ma l’asta durerà altri quattro giorni ed è probabile che il cartellino salirà facilmente.