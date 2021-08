Ripresa per Volkswagen ID.3 e ID.4 in Cina: il brand cambia marcia

Chi segue con attenzione il mercato orientale delle auto elettriche sa benissimo che da un paio di anni a questa parte, fatta eccezione per Tesla, in Cina sono i brand locali a dominare la scena interna.

Al lancio della Volkswagen ID.3 sembrava che le cose potessero cambiare in fretta, ma sono bastati pochi mesi ai cittadini del Paese per ricominciare a snobbare i produttori europei o statunitensi. Alcuni giorni fa abbiamo infatti riportato i bassissimi numeri inerenti le immatricolazioni delle vetture VW a marchio ID., le quali a giugno non erano riuscite a superare le 3.000 vetture piazzate in quello che, al pari dell'Europa, è il mercato EV più grande al mondo.

Adesso però il vento ha iniziato a cambiare direzione. Secondo le informazioni condivise da Reuters alcuni giorni fa Volkswagen ha venduto circa 5.800 ID. durante il mese di luglio, e per i mesi a venire l'intenzione è quella di portare il volume a 10.000 unità mensili, e magari anche 15.000 se le condizioni lo permetteranno.



Sul lungo termine invece la casa tedesca ha in programma di collaborare con altre compagnie per attivare un paio di grossi stabilimenti sul territorio, dalle quali linee produttive si aspetta di sfornare fino a 300.000 veicoli elettrici l'anno. A breve oltretutto vedremo la costruzione di un terzo impianto, utile a postare il numero di EV annue prodotte a 350.000 esemplari.



Nel frattempo a Wolfsburg non possono non gioire per il lancio dell'attesa Volkswagen ID.5: il SUV a zero emissioni si mostra in una nuova galleria di immagini. La gamma ID. è quindi in veloce espansione, e in molti non vedono l'ora di poter posare gli occhi sull'enorme ID.8.